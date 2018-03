Bị đâm thấu bụng vì đứng ngoài "chỉ đòn" cho bạn gái đánh nhau

Bạn gái đánh nhau Chệt không can ngăn mà đứng ngoài chỉ điểm yếu của đối phương để bạn gái ra đòn. Tức giận, Khắc đã cầm dao xông vào đâm Chệt trọng thương…

Ảnh minh họa.

Ngày 2.3, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM củng cố hồ sơ xử lý Dương Văn Vũ Khắc (25 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Thị Thanh Hợp (39 tuổi, quê Long An) ở nhà trọ tại ấp 3, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh đã mâu thuẫn với chủ dãy nhà trọ là Dương Thị Trúc Ly (31 tuổi, ngụ Bình Chánh). Hai bên cự cãi và xông vào đánh nhau. Con gái của Hợp là Trần Thanh Nhi (17 tuổi) thấy mẹ bị đánh nên chạy ra can thiệp rồi cùng mẹ xông vào đánh Ly.

Có mặt tại vụ xô xát, Nguyễn Văn Chệt (23 tuổi, bạn trai Nhi) không chạy vào can ngăn mà đứng ngoài hô hào rồi đứng chỉ ra điểm yếu của Ly để Nhi xông đến đánh. Bực tức thái độ của Chệt, Khắc chạy vào trong nhà lấy con dao bấm ra đuổi đánh và đâm Chệt bị thương nặng vùng bụng. Anh Trần Văn Kính (47 tuổi, quê Tiền Giang) chạy vào can ngăn cũng bị Khắc đâm trọng thương.

Chệt và anh Kính được đưa vào Bệnh viên Nhân dân 115 cấp cứu. Sau khi vụ việc xảy ra Công an huyện Bình Chánh đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và đưa Khắc về trụ sở làm rõ.