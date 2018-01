Bị mất gần 100 triệu đồng do bỏ tiền trong cốp xe đi ăn giỗ

(Dân Việt) Người phụ nữ ở Thừa Thiên- Huế bị kẻ gian lấy trộm gần 100 triệu đồng khi bỏ số tiền này trong cốp xe đi ăn giỗ.

Chiều 18.1, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế nhận được thư cảm ơn của chị Trần Thị Hiền (trú huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) là người bị mất cắp số tiền lớn vừa được Công an huyện Phú Vang trả lại.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, vào ngày 16.1, chị Hiền để số tiền hơn 99,7 triệu đồng vào cốp xe máy rồi chạy xe về tổ dân phố An Hải, thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang) ăn giỗ. Tại đây, do quên đóng khóa cốp xe nên chị Hiền bị kẻ gian lấy trộm toàn bộ số tiền trên.

Cơ quan công an trả lại gần 100 triệu đồng tiền bị mất trộm cho chị Hiền.

Đến 19h40 cùng ngày chị Hiền mới phát hiện tiền của mình “không cánh mà bay” nên đến Công an thị trấn Thuận An để trình báo sự việc. Nhận được thông tin, Công an thị trấn Thuận An lập tức phối hợp với Công an huyện Phú Vang vào cuộc truy bắt nghi phạm.

Sau gần 1 ngày tích cực điều tra truy xét, lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng gây án. Sau đó cơ quan công an đã thu giữ số tiền gần 100 triệu đồng từ nghi phạm để trả lại cho chị Hiền.

Xúc động trước sự nhiệt tình, trách nhiệm của lực lượng công an, chị Hiền đã viết thư cảm ơn gửi tới Công an thị trấn Thuận An, Công an huyện Phú Vang và Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế.