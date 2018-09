Bí mật trong tiệm cầm đồ của ông trùm cho vay lãi suất "cắt cổ"

(Dân Việt) Tùy hình thức vay, trung bình mức lãi suất mà nhóm đối tượng này áp dụng là từ 60 – 240%/năm.

Cơ quan công an làm việc với Hoàng Công Minh (áo thun, ngồi bên trái).

Ngày 30-9, công an TP Đà Lạt cho biết, đang điều tra, xử lý nhóm thanh niên hành nghề cầm đồ và cho vay nặng lãi (tại địa chỉ 68, đường Phan Đình Phùng, phường 2, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) do Hoàng Công Minh (25 tuổi, trú P.9, TP.Đà Lạt) làm chủ.

Trước đó, vào ngày 28/9, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Lạt phối hợp với lực lượng Công an Phường 2 bắt giữ Trần Văn Tuấn (25 tuổi, quê xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) tại đường khu quy hoạch Phan Đình Phùng – Nguyễn Công Trứ (Phường 2). Theo hồ sơ, Tuấn là tội phạm bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Lạc ra quyết định truy nã vào ngày 18/9/2018 vì tội cố ý gây thương tích.

Hoạt động cho vay được quản lý qua phần mềm tại quán.

Cơ sở cho vay nặng lãi của Minh bị công an khám xét.

Công an TP Đà Lạt đã khám xét nơi làm việc của Tuấn tại số 68, đường Phan Đình Phùng. Tại đây, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm Phạm Văn Hùng (25 tuổi, quê Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc); Nguyễn Ngọc Thanh Dương (21 tuổi, quê TP Hồ Chí Minh); Đỗ Xuân Hữu (25 tuổi, quê Gia Lai, tạm trú P Phường 6, TP Đà Lạt), tự khai là bạn của Hùng đến ngủ nhờ, có dấu hiệu phạm tội.

Cụ thể, trong phòng của các đối tượng trên có 1 khẩu súng ngắn hiệu tactical (loại bắn bi sắt, không có đạn); 1 con dao tự chế dài 35cm, 1 gói nilon chứa tinh thể màu trắng, 1 gói ketamine và 109 viên nén màu hồng (nghi ma túy tổng hợp) cùng 5 xe gắn máy các loại chưa rõ nguồn gốc.

Công an TP Đà Lạt đang kiểm tra máy vi tính ở dịch vụ cầm đồ tai tiệm cầm đồ vi pham pháp luật của Hoàn Công Minh.

Các tang vật súng, viên nén nghi thuốc lắc Công an TP Đà Lạt thu giữ tại tiệm cầm đồ của Minh.

Cũng tại thời điểm kiểm tra, Minh chưa xuất trình được các giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ, cho vay.

Theo Công an TP Đà Lạt, Hoàng Công Minh đứng ra thuê mặt bằng làm chủ kinh doanh cầm đồ và cho vay thời gian gần đây. Tuy nhiên, Minh được xác định chưa đủ điều kiện kinh doanh nhưng đã đưa tiệm cầm đồ đi vào hoạt động từ đầu tháng 8/2018 đến nay.

Qua 2 tháng hoạt động, có khoảng 50 – 60 lượt khách hàng đã và đang vay tại cửa hàng của Minh, với mức vay từ 3 tới 10 triệu đồng/khách. Tùy hình thức vay, trung bình mức lãi suất mà Minh áp dụng là rất cao, từ 60 – 240%/năm, đã vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật.