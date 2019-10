Bị trộm viếng thăm, tiệm vàng mất gần 1 tỷ đồng

(Dân Việt) Trưa 8/10, Công an TX.Tân Uyên phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang khám nghiệm, điều tra truy xét vụ trộm viếng thăm tiệm vàng cuỗm nhiều tài sản trị giá khoảng gần 1 tỷ đồng.

Theo Công an TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, sáng cùng ngày, chủ tiệm vàng Hoàng An, thuộc khu phố Khánh Lợi, phường Tân Phước Khánh, TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương tới mở cửa hàng để chuẩn bị kinh doanh. Lúc này, chủ tiệm mở cửa thì phát hiện có dấu hiệu bị trộm viếng thăm, cửa hàng bị lục lọi, nhiều tài sản bày biện trong tủ biến mất. Chủ tiệm vội vàng trình báo công an.

Tiệm vàng nơi xảy ra vụ việc.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra vụ việc. Chủ tiệm vàng cho biết, tài sản bị mất gồm 200 cây vàng, vòng, nhẫn,…trị giá khoảng 1 tỷ đồng. Qua trích xuất camera lúc 2h cùng ngày, có 1 đối tượng cạy cửa đột nhập vào bên trong. Sau đó, đối tượng lục lọi lấy nhiều vàng rồi tẩu thoát.

Hiện công an đang khẩn trương truy bắt đối tượng.