Bị truy nã vẫn táo tợn rình “mồi” ở cửa ngân hàng

(Dân Việt) Ngày 21/5, Công an TP.Hà Nội đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng để làm rõ hành vi cướp giật tài sản. Đáng chú ý, bộ đôi này được cho rằng đã rình các “con mồi” ở trước cửa ngân hàng chờ cơ hội ra tay.

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02 - Công an TP.Hà Nội) cho biết đã tạm giữ 2 đối tượng gồm: Đặng Hữu Lâm (SN 1978, trú tại phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) và Dương Văn Tân (SN 1990, trú tại phường Ngô Quyền, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc).

Theo cơ quan điều tra, trong năm 2018, trên địa bàn các quận Hoàng Mai, Hà Đông, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật tài sản.

Lâm và Tân sử dụng xe máy tay ga cướp giật tài sản với giá trị lớn, thủ đoạn rất manh động, liều lĩnh, chuyên phục tại trước các ngân hàng chờ người dân rút tiền ra thì cướp giật.

Xác định tính chất phức tạp và hành vi táo tợn của các đối tượng, Công an TP.Hà Nội đã vào cuộc điều tra. Quá trình điều tra, truy xét, cảnh sát đã xác định nghi can gây án là Đặng Hữu Lâm và Dương Văn Tân. Tiến hành “cất lưới”, ngày 19/5, Công an TP.Hà Nội đã tóm gọn 2 đối tượng này.

2 đối tượng khai nhận thực hiện 7 vụ cướp giật tài sản với thủ đoạn như trên.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Các đối tượng khai nhận, bằng thủ đoạn rình rập trước các ngân hàng, các đối tượng sẽ ra tay khi nạn nhân vừa từ ngân hàng ra lấy xe máy hoặc ô tô.

Điển hình là ngày 20/6/2018, Lâm và Tân rình trước một ngân hàng ở Bắc Linh Đàm (Hoàng Mai). Phát hiện chị L.T.L.H (SN 1995, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) cầm túi nilon màu đen từ ngân hàng ra xe ô tô, Lâm lái xe vụt qua để Tân giật nhanh túi nilon trên tay chị Huyền.

Cướp được số tiền này, các đối tượng chia nhau tiêu xài. Ngày 15/3/2018, 2 gã này tiếp tục cướp giật 100.000 USD (khoảng 2,2 tỷ đồng) của hai nạn nhân người Hàn Quốc là Kim Gun Woo và Ha Su Jin (cùng SN 1985) khi hai người đang đi bộ trên vỉa hè đường Trần Văn Lai (phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm).

Các đối tượng này còn thực hiện nhiều vụ cướp với hành vi tương tự. Cả 2 khai thực hiện 7 vụ cướp giật tài sản.

Theo cơ quan điều tra, nhóm đối tượng này hoạt động rất chuyên nghiệp, khi gây án đều bịt mặt, che biển kiểm soát xe và sử dụng xe mô tô nhãn hiệu Honda SH để vụt nhanh tẩu thoát.

Hai đối tượng đều không có nơi ở cụ thể, thường xuyên lang thang nay đây mai đó, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Đặc biệt, Lâm và Tân đều “sở hữu” 2 tiền án. Tân thậm chí còn đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.Hà Nội truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.