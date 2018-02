Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn lừa thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ giả

(Dân Việt) Qua quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của công dân liên quan đến một loại chứng chỉ.

Cụ thể, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an thông báo đến các cơ quan, tổ chức và công dân về hoạt động phạm tội mới.

Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, Cơ quan An ninh phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu tổ chức thi để cấp chứng chỉ ngoại ngữ giả nhằm lừa đảo chiếm đoạt của người dự thi.

Ngày 28.1, các đối tượng Nguyễn Văn Thuật và Nguyễn Thị Hạnh tổ chức thi trái phép để cấp chứng chỉ ngoại ngữ giả cho hơn 140 thí sinh dự thi tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội thì bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an phát hiện, bắt giữ.

Nhóm đối tượng tổ chức thi chứng chỉ ngoại ngữ giả, sau đó làm giả loại giấy này đưa cho người thi nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Văn Thuật (SN 1972, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Giám đốc Công ty CP phát triển nguồn nhân lực Đông Dương) và Nguyễn Thị Hạnh (SN 1983, phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm) đã khai nhận không có chức năng tổ chức thi sát hạch để cấp chứng chỉ ngoại ngữ khung Châu Âu mà làm giả giấy tờ liên kết các cơ sở có chức năng để lôi kéo thí sinh nộp tiền dự thi, sau đó cấp chứng chỉ giả cho họ.

Ngoài địa bàn Hà Nội, qua điều tra phát hiện các đối tượng đã tổ chức thi và cấp chứng chỉ giả tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Hiện vụ việc đã được chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội để khởi tố điều tra, xử lý theo quy định. Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ toàn bộ hoạt động phạm tội của các đối tượng liên quan.

Để phòng ngừa chung và phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thông báo đến các cơ quan, tổ chức và công dân có biện pháp phòng ngừa; đồng thời phát hiện và tố giác hành vi phạm tội của các đối tượng đến Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội theo địa chỉ: Số 89 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.