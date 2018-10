Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ điện giật 6 học sinh thương vong

Sáng 18.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành (tỉnh Long An) cho biết Bộ Công an đã cử cán bộ bộ phận Kỹ thuật hình sự vào cuộc vụ điện giật khiến 2 học sinh tử vong, 4 học sinh bị thương.

"Bộ Công an đã cử bộ phận kỹ thuật hình sự về địa phương để hỗ trợ thu thập thông tin về vụ điện giật xảy ra trước trường THCS An Lục Long. Hiện cơ quan điều tra đã thu thập chứng cứ, trích xuất camera, mời các nhân chứng, lãnh đạo ngành điện lực đến làm việc. Khi có kết luận điều tra chúng tôi sẽ tổ chức công bố thông tin cho báo chí và dư luận", đại diện cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành chia sẻ thêm. Hiện trường vụ tai nạn. Theo thông tin mới nhất, hiện 4 học sinh bị thương đã xuất viện. Tuy vậy, do tâm lý còn bất ổn nên các em vẫn chưa đến trường. Hôm nay, đại diện trường THCS An Lục Long sẽ đến nhà thăm hỏi và động viên các em đi học trở lại. Như Dân trí đã đưa tin, chiều 13.10, khi vừa ra khỏi trường, 6 học sinh bị điện giật thương vong ngay trước cổng trường. Nạn nhân tử vong là em Đinh Tiên B. và Nguyễn Thị Ngọc L. (đều SN 2007, học lớp 6); 4 em bị thương nặng là Phan Tấn S. Trương Huỳnh T., Hồ Thị Diễm H. (cùng SN 2006) và Đinh Hoàng V. (SN 2007). Người dân địa phương cho biết, trước khi xảy ra tai nạn, tại địa bàn xã An Lục Long có mưa lớn. Cơn mưa dứt thì nhóm học sinh trên rời trường để về nhà thì gặp nạn. Nguyên nhân ban đầu xác định do sét đánh đứt dây điện khiến dây điện rơi xuống đường. Lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc. Dân trí sẽ tiếp tục thông tin.

Theo Xuân Hinh (Dân Trí)

Tag: Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An, Bộ Công an, vụ điện giật 6 học sinh thương vong, 2 học sinh tử vong vì giật điện