Ca sĩ Châu Việt Cường ra viện, chính thức vào nhà tạm giữ

Khoảng 20h30 tối 9.3, Châu Việt Cường đã được ra viện và hoàn tất các thủ tục đưa vào nhà tạm giữ của Công an quận Ba Đình (Hà Nội).

“Sức khỏe của anh ta đã dần ổn định, có nghĩa đã đủ đáp ứng yêu cầu để Cơ quan điều tra thực hiện tố tụng theo quy định pháp luật”, cán bộ điều tra Công an quận Ba Đình cho biết.

Trước đó, như ANTĐ thông tin, ngày 6.3, ca sĩ Châu Việt Cường (tức Nguyễn Việt Cường, SN 1984, quê ở Hà Trung, Thanh Hóa) đã phải nhập viện để điều trị nhiễm trùng máu do dấu hiệu đau rát, khó chịu vùng cổ họng.

Cơn "sốc" tỏi vẫn ập đến với Châu Việt Cường, thời điểm bị giữ tại cơ quan công an.

Cụ thể, ngày 6.3, một ngày sau khi bị tạm giữ, khi tiến hành kiểm tra sức khỏe của Châu Việt Cường tại bệnh viện theo quy định của pháp luật, các bác sĩ tiến hành xét nghiệm, ghi nhận bạch cầu của anh ta chỉ số lên đến hơn 26.000; trong khi chỉ số bạch cầu của người khỏe mạnh bình thường chỉ khoảng 10.000.

Nguyên nhân chính của hiện tượng này do Cường đã ăn, nuốt chửng quá nhiều tỏi. Điều này thấy rõ trong quá trình PV tiếp xúc nhanh với anh ta tại Cơ quan điều tra; nam ca sĩ 34 tuổi luôn buồn nôn, tự kéo da cổ và kêu khó chịu ở vùng họng.

“Châu Việt Cường đã biết sợ, hối hận, khai báo thành khẩn, song vẫn chưa nhớ hết toàn bộ diễn biến lúc… “trừ tà” bằng tỏi cho nạn nhân H, dẫn đến cái chết thương tâm của cô gái trẻ”, điều tra viên cho biết.

Bước đầu, Cơ quan điều tra Công an quận Ba Đình đã ra quyết định khởi tố đề điều tra về hành vi Vô ý làm chết người đối với Châu Việt Cường và khởi tố điều tra về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy đối Phạm Đức Thế. Vẫn theo điều tra viên Công an quận Ba Đình, sau quá trình thu thập, củng cố các chứng cứ, tài liệu, Cơ quan điều tra sẽ chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND cùng cấp để phê chuẩn quyết định khởi tố bị can.

