Cái chết của 60 đứa trẻ và sự thật về nữ y tá “thiên thần”: Màn “hạ cánh” an toàn

Từ năm 1971 – 1984, một số bệnh viện ở Mỹ nhận ra rằng số bệnh nhi tử vong đã vượt quá mức cho phép. Đây đều là nơi làm việc của nữ y tá Genene Jones và người này ít nhiều đều tham gia vào quá trình chữa trị. Tuy nhiên, thay vì điều tra rõ ràng, họ chỉ yêu cầu Genene thôi việc. Người ta ước tính cho tới khi bị bắt, đã có khoảng 60 đứa trẻ đáng thương chết dưới bàn tay của nữ y tá máu lạnh này. Động cơ được làm rõ sau đó đã khiến dư luận phải bàng hoàng. Bé trai 11 tháng tuổi Joshua Sawyer tử vong do một lượng lớn chất độc Dilantin trong máu. Nạn nhân may mắn Vào tháng 11/1981, Lãnh đạo bệnh viện đã mở một cuộc điều tra ở khoa nhi nhưng cũng không đi đến kết quả nào đáng kể. Họ cho rằng, hiện tại quy mô bệnh viện quá nhỏ và đang gặp khó khăn, vì thế không nên gây sự chú ý cho công chúng, bởi thế họ từ chối điều tra thêm về những vấn đề mà các đồng nghiệp nói về Genene. Thay vào đó, việc sử dụng heparin được theo dõi cực kỳ cẩn thận. Tuy nhiên, khi heparin đã được kiểm soát thì một loại thuốc khác lại xuất hiện, bắt đầu từ cái chết của cậu bé 11 tháng tuổi Joshua Sawyer. Joshua nhập viện trong tình trạng tim có dấu hiệu ngừng đập do hít phải khói từ đám cháy tại nhà riêng. Các bác sĩ đã chỉ định tiêm Dilantin cho cậu bé. Trong khi mọi người mong đợi cậu bé hồi phục, thì Genene lại nói với cha của cậu bé là tốt hơn hết ông nên để cậu bé chết đi. Lý do cô ta đưa ra là vì cậu bé đã bị tổn thương nghiêm trọng về não. Sau đó, hai lần Joshua đột nhiên bị lên cơn đau tim và cậu bé đã qua đời. Qua xét nghiệm, các bác sĩ thấy một lượng lớn chất độc Dilantin trong máu của Josha. Rõ ràng có người đã cố ý sát hại cậu bé, nhưng kết quả xét nghiệm đã không được chú ý. Lúc này, nhiều người đã cùng lên tiếng yêu cầu Genene bị sa thải, nhưng cũng không được Ban lãnh đạo thông qua bởi bệnh viện đang rất thiếu y tá. Thế rồi, tiếp tục một bênh nhi 1 tháng tuổi khác tên là Rolando Santos đang được điều trị bệnh viêm phổi đột nhiên bị lên cơn co giật, tim ngừng đập và bị chảy máu nhiều mà không rõ nguyên nhân. Tất cả những triệu chứng này đều có chiều hướng tăng lên trong ca trực của Genene. Rolando bị đi tiểu nhiều tới mức bị thiếu nước. Trong 3 ngày Genene nghỉ làm thì tình hình sức khỏe của cậu bé được cải thiện, nhưng khi cô ta quay trở lại làm việc thì triệu chứng bị chảy máu của Rolando lại xuất hiện. Sau đó cậu bé bị lên cơn đau tim. Các xét nghiệm cho thấy bệnh nhi đã bị tiêm quá liều heparin. Đầu tiên, có một bác sĩ khác chăm sóc cho Rolando, nhưng sau đó khi Genene tiếp nhận chăm sóc thì tình trạng sức khỏe của cậu bé lại trở nên tồi tệ và đã bị hôn mê. Máu trào lên cổ họng và huyết áp tụt xuống mức quá nguy hiểm. Bác sỹ đã cứu sống Rolando và yêu cầu chuyển cậu bé từ khoa chăm sóc đặc biệt cho trẻ em sang nơi khác và phải được giám sát 24/24. Chỉ với sự chăm sóc của cha mẹ đã giúp cậu bé cải thiện tình hình sức khỏe. Rolando là một trong những bệnh nhi rất may mắn vì đã sống sót sau khi được Genene trực tiếp chăm sóc. Ra đi trong êm đẹp Cuối cùng, một bác sĩ khác đã tiến thêm một bước trong việc báo cáo với ban giám đốc bệnh viện về Genene Jones, nữ y tá trực ca buổi chiều đã sát hại các trẻ em. Ông đã tìm thấy một hướng dẫn trong sổ tay của Genene về cách tiêm heparin dưới da làm sao mà không để lại dấu vết. Bác sĩ này có bằng chứng về những gì Rolando Santos đã phải chịu đựng trong suốt ca trực của Genene Jones. Bệnh viện đã phản đối nhưng cũng không muốn để lại ấn tượng xấu với các bệnh nhân nên không làm lớn chuyện. Vào thời điểm này, tiếp tục có một đứa trẻ khác đã được gửi tới khoa nhi để hồi phục sau khi phẫu thuật hở van tim. Đầu tiên, cậu bé tiến triển tốt nhưng trong ca trực của Genene thì bị hôn mê. Sau đó, tình trạng của bệnh nhi này trở nên tệ hơn và cuối cùng đã chết. Các bác sĩ bối rối và chỉ có thể kết luận cái chết của cậu bé là do bị nhiễm trùng. Theo ý kiến của mọi người có mặt nơi căn phòng các bé đã qua đời, họ thấy Genene lấy ống tiêm, phun chất lỏng lên trán nạn nhân thành một đường ngang, sau đó lại lặp lại hành động đó với chính cô ta. Cô ta nắm lấy tay em bé và bắt đầu khóc. Nhiều bác sĩ bắt đầu than phiền và cuối cùng một Hội đồng được thành lập để xem xét vấn đề này. Một nhóm các nhà điều tra bên ngoài cũng đến xem xét và họ thấy rằng có vấn đề ở đây. Tuy nhiên, họ lại từ chối việc quy kết mọi vấn đề vào duy nhất một nữ y tá. Cuối cùng, bệnh viện đã quyết định điều chuyển Genene khỏi phòng chăm sóc trẻ em sang một phòng ban khác. Tuy nhiên, Genene khăng khăng chỉ làm việc tại bộ phận này nên phản đối sự thay đổi bằng cách từ chức. Điều này khiến nhiều người cảm thấy nhẹ nhõm, không còn ai nhắc về những cái chết khó hiểu suốt thời gian nữ y tá này làm việc. Từ đó, số ca tử vong của bệnh viện này đã trở lại con số có thể kiểm soát như xưa, nhưng vấn đề lại xuất hiện ở nơi khác, nơi Genene xuất hiện. (Còn nữa...) ------------- Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo Cái chết của 60 đứa trẻ và sự thật về nữ y tá “thiên thần”: Bằng chứng phạm tội vào 9/3/2019.

