Cái chết của 60 đứa trẻ và sự thật về nữ y tá “thiên thần”: Những hành vi kỳ quặc

Nữ y tá này thích được báo cho các bậc phụ huynh về cái chết của con họ và để tỏ lòng thương xót.

Từ năm 1971 – 1984, một số bệnh viện ở Mỹ nhận ra rằng số bệnh nhi tử vong đã vượt quá mức cho phép. Đây đều là nơi làm việc của nữ y tá Genene Jones và người này ít nhiều đều tham gia vào quá trình chữa trị. Tuy nhiên, thay vì điều tra rõ ràng, họ chỉ yêu cầu Genene thôi việc. Người ta ước tính cho tới khi bị bắt, đã có khoảng 60 đứa trẻ đáng thương chết dưới bàn tay của nữ y tá máu lạnh này. Động cơ được làm rõ sau đó đã khiến dư luận phải bàng hoàng. Nữ y tá bắt đầu bị nghi ngờ vì những hành vi kỳ lạ của mình. Sự trùng hợp khó hiểu Sau khi tham gia khóa học đào tạo để trở thành một y tá, Genene Jones được cấp phép là y tá chuyên nghiệp mặc dù không hoàn toàn hài lòng về chức danh thấp nhất trong ngành y. Được đánh giá là khá giỏi về chuyên môn, Genene không khó để xin được một công việc tại bệnh viện Methodist ở San Antonio, Texas (Mỹ). Tuy nhiên, chỉ sau 8 tháng làm việc, Genene đã bị sa thải vì đã hành động vượt quá thẩm quyền của mình, đồng thời có thái độ thô lỗ với bệnh nhân. Genene sau đó đã trải qua vài nơi khác nhưng nơi nào cũng chỉ được một thời gian ngắn, cuối cùng dừng chân ở bộ phận chăm sóc đặc biệt của khoa nhi tại Trung tâm y tế Hạt Bexar, Texas. Kể từ đó, bi kịch cũng xuất hiện. Mọi chuyện bắt đầu khi có nhiều bệnh nhi chết một cách bất thường mà không có nguyên nhân. Trong khoảng 2 tuần, tại bệnh viện đã có tới 7 đứa trẻ tử vong và tất cả đều xảy ra khi Genene đang ở khu vực đó hoặc là những người được cô trực tiếp chăm sóc. Có một đứa trẻ đã bị động kinh 3 ngày liên tiếp nhưng chỉ khi đúng vào ca trực của Genene. Genene thậm chí thích được báo cho các bậc phụ huynh về cái chết của con họ và để tỏ lòng thương xót. Một đứa trẻ gần chết là khi cô ta sẽ tỏ ra quan tâm đặc biệt. Dần dần, một số nhân viên khác đã gọi ca trực của Genene là những ca trực chết chóc, dựa trên rất nhiều ca tử vong trong những giờ trực chính của cô. Ngoài ra, nhiều hành động lạ lùng của cô đã khiến những người xung quanh chú ý. Khi Genene xử lý xác tử thi nào đó thì cô ta thường hát và luôn muốn mình là người đem các thi thể tới nhà xác. Khi có những tin đồn rằng Genene dường như đã làm gì đó với những đứa trẻ, thì Y tá trưởng Pat Belko lại bảo vệ cô. Pat cho rằng đó chỉ là tin đồn từ những y tá ghen tị với Genene nên từ chối nghe những điều đó. Hành vi đáng ngờ Sau đó một đứa bé tên Jose Antonio Flores, mới 6 tháng tuổi vào bệnh viện với triệu chứng sốt, nôn mửa và tiêu chảy bình thường. Nhưng dưới sự chăm sóc của Genene thì cậu bé đã bị động kinh dẫn đến tim ngừng đập mà người ta không thể lý giải được tại sao. Phải mất cả giờ đồng hồ các bác sĩ mới có thể cứu sống Jose. Họ nhận thấy cậu bé bị chảy rất nhiều máu và không biết nguyên nhân tại sao. Sau đó thì họ phát hiện cậu bé bị chứng máu khó đông. Được cứu chữa kịp thời, Jose dần ổn định, nhưng cũng chỉ được đến đêm ngày hôm sau. Một lần nữa, cậu bé lại bị co giật và chảy máu. Sáng sớm ngày kế tiếp, Jose ngừng thở. Về nguyên nhân cái chết người ta vẫn chỉ có thể xác định là một sự bí ẩn. Khi bác sĩ thông báo cậu bé đã qua đời, cha của cậu đã không chịu đựng nổi và gục xuống vì đau tim. Kết quả xét nghiệm máu của Jose sau đó cho thấy, cậu bé bị tiêm quá liều heparin, một loại thuốc chống đông máu. Không lâu sau đó, hai bác sỹ nội trú điều trị cho một cậu bé 3 tháng tuổi tên là Albert Garza phát hiện cậu bé có biểu hiện quá liều heparin. Khi họ nói với Genene vì cô là y tá chăm sóc trực tiếp thì Genene giận dỗi bỏ đi và rồi đứa trẻ dần hồi phục. Không có ai ra lệnh cho Genene làm như vậy, cấp trên của Genene bắt đầu nghi ngờ. Sau các sự cố này, bệnh viện cũng đã kiểm soát chặt chẽ hơn việc sử dụng heparin của nhân viên, các y tá cũng phải có trách nhiệm hơn và các xét nghiệm được làm chuẩn xác hơn. Tuy vậy, bi kịch vẫn chưa dừng lại.

