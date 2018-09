Cái chết đau đớn của đại gia si mê trai bao

Cái chết đau đớn của đại gia si mê trai bao

(Dân Việt) Say mê vẻ điển trai và quyến rũ của trai bao quen qua mạng, vị đại gia không mảy may nghi ngờ về tâm địa của người tình.

Có những người không màng danh lợi, nhưng lại có những kẻ vì tiền bạc, tài sản mà sẵn sàng ra tay không từ thủ đoạn với chính người thân, bạn bè của mình. Tuyến bài Những vụ án đau lòng vì tranh giành tài sản sẽ là lời cảnh tỉnh cho bất cứ ai có những suy nghĩ lầm đường lạc lối, bị mờ mắt bởi sức mạnh của đồng tiền. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, tội ác không thể che đậy và qua mặt được cảnh sát và cơ quan chức năng. Chân dung cặp đôi Meza, Taylor và nạn nhân Merendino Trai bao "hai mặt" David Enrique Meza và nam đại gia Merendino (sống ở Mỹ) quen nhau thông qua một trang web hẹn hò. Người đàn ông giàu có Merendino sống ở Texas đã trả lời một đoạn quảng cáo trên mạng của Meza. Ông Merendino chấp nhận trả 100 USD để chàng trai trẻ đến khách sạn gặp mặt. Khi gặp Meza, ông Merendino ngay lập tức bị cuốn hút. Thậm chí, Meza còn viết "Em yêu anh" trong email gửi tới Merendino. Dòng chữ mùi mẫn này cùng với tình cảm sẵn có, Merendino dường như bị gục ngã trước sự quyến rũ của trai trẻ Meza. Sau khi nhận được email này, Merendino không tiếc tiền tặng Meza những món quà xa hoa, trong đó có 2 chiếc ô tô, một trong hai chiếc có giá 45.000 USD và tặng một chiếc xe máy, tặng các chuyến du lịch, quần áo và cả tiền mặt. Lúc hai người quen nhau, Meza là một trai bao trên mạng. Mối quan hệ giữa hai người ngày càng sâu đậm, đại gia Merendino dường như bị trái tim và tình yêu điều khiển. Ông còn cung cấp học phí để Meza đi học điều dưỡng. Ngoài ra, đại gia này còn lập một tài khoản đứng tên chung với Meza tại ngân hàng. Tuy nhiên, ông Merendino không hề biết về con người thật của Meza. Trong khi cặp kè với đại gia này, Meza vẫn có bạn gái. Anh ta yêu Taylor Langston. Thậm chí, Taylor đã mang giọt máu của Meza, và mong chờ đến ngày đứa bé chào đời. Trong khi bạn gái mang thai, Meza vẫn là con người "hai mặt" và che đậy cuộc tình với bạn gái đồng thời cặp kè với ông Merendino. Vào thời điểm đó, Merendino quyết định mua một căn hộ cao cấp và hi vọng Meza sẽ chuyển đến sống cùng mình. Các thỏa thuận mua bán hoàn tất vào ngày 1/5/2015. Sau khi hoàn tất việc mua căn hộ chung cư, Meza và Merendino tới khu nghỉ mát ở Mexico để ăn mừng. Cuộc gọi bất thường giữa đêm Khoảng 1h sáng ngày 2/5/2015, Meza gọi điện cho Merendino báo tin về việc chiếc xe máy của anh ta bị hỏng bên đường và cần sự giúp đỡ. Khi nghe được tin này, Merendino rời khu nghỉ dưỡng để đến giúp đỡ Meza. Tuy nhiên, khoảng 2 tiếng sau đó, cảnh sát Mexico tìm thấy chiếc xe Ranger Rover 2008 của Merendino đỗ bên đường. Thi thể của Merendino được tìm thấy trong một khe núi cạnh đường cao tốc giữa khu vực Rosarito và Ensenada, Mexico. Cơ quan chức năng nhận thấy nạn nhân bị đâm hơn 20 nhát và có vết cứa ở cổ. Các nhân viên điều tra nhận định, hung thủ có thể đã sát hại nạn nhân rồi kéo lê thi thể đến bên vách đá và đẩy xuống khe núi. Vài tháng trước khi xảy ra sự việc, Merendino đã viết trong di chúc là Meza trở thành người thừa kế duy nhất khối tài sản triệu USD của mình. Taylor cho biết cô không biết mối quan hệ giữa Merendino và Meza. Cô nghĩ Meza là nhân viên kế toán của vị đại gia. Thậm chí, hồi đầu năm 2015, Meza phàn nàn với Taylor về Merendino và công việc đang làm, hứa với bạn gái sẽ sớm nghỉ việc. Qua điều tra cảnh sát phát hiện, vào đêm phát hiện thi thể của đại gia Merendino, ông này nói với nhân viên bảo vệ tại khách sạn là đi giúp một người bạn gặp nạn trên đường. Rạng sáng ngày 2/5, lúc 3h57, Meza được nhìn thấy đi qua biên giới để quay lại Mỹ từ Mexico. Theo sau chiếc xe máy là một ô tô SUV không có biển số, người ngồi bên trong được xác định là Taylor. Ngoài ra, Meza và Taylor trở về khách sạn mà Merendino ở lúc 19h ngày 25 để lấy đồ đạc của nạn nhân. Theo các nhân viên điều tra, chiếc đồng hồ Rolex, iPhone, iPad và máy tính xách tay với tổng giá trị 15.000 USD của Merendio đã "không cánh mà bay". Quá trình điều tra phát hiện sự gian dối trong lời khai của Taylor và Meza. Theo NBCSandiego, khi được các nhân viên điều tra thẩm vấn, Meza và Taylor cho biết hai người đến thăm một người bạn tên Joe vào thời điểm xảy ra cái chết của Merendino. Thế nhưng các chứng cớ trên điện thoại và status Facebook mâu thuẫn với lời khai của hai người này. Ngoài ra, người bạn Joe có tên đầy đủ là Jose Aguilera nói với cánh sát, anh không gặp Taylor và Meza trong 1,5 năm và hai người này cũng chưa bao giờ đến thăm nhà anh ta. Theo tài liệu từ cơ quan điều tra, Aguilera tiết lộ, một tuần sau vụ việc, Meza gọi cho anh và nhờ Aguilera nói dối về việc cặp đôi này đã đến nhà chơi, nếu cảnh sát thu thập chứng cứ. Sau cái chết của Merendino, một người bạn của nạn nhân cho hay bản thân có những nghi ngờ đối với Meza. "Tôi biết Meza trẻ hơn và rất đẹp trai. Vì vậy, tôi có phàn lo lắng anh ta là kẻ đào mỏ". Theo lời bạn bè, Merendino là người hào phóng và hài hước, rất yêu Meza. Trước các bằng chứng có được, cảnh sát đã bắt giữ Meza và Taylor. Trong đó, Taylor bị cáo buộc che đậy vụ giết người, không báo cho cảnh sát. Theo các công tố viên, Meza đã dụ Merendino ra ngoài và gây ra tội ác. Mục đích của nam thanh niên này giết Merendino là để thừa hưởng bất động sản và khối tài sản của vị đại gia. -------------------------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Những vụ án đau lòng vì tranh giành tài sản vào 13h ngày 26/9/2018.

