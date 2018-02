Cãi nhau vì nhân vật trong game, dùng dao chém chết bạn

(Dân Việt) Đang đánh bài với bạn, nam thanh niên ngó sang điện thoại của người khác và đoán sai tên nhân vật trong game khiến 2 bên xảy ra mâu thuẫn.

Chỉ vì nhân vật trong game, Hợp dùng dao chém chết bạn của mình. ảnh:Trường An Ngày 23.2, thông tin từ chính quyền xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h30 ngày 21.2 (tức mồng 6 Tết), nhóm thanh niên gồm 6 người đang ngồi chơi và uống rượu tại nhà một người dân trong bản Ăng, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, trong đó có Lương Thái Hợp (SN 2002) và anh L.T.K., trú cùng bản. Khi anh K. đang ngồi chơi game online trên điện thoại di động, Hợp ngó sang và đoán tên nhân vật. Cho rằng Hợp nói sai nên giữa anh K. và Hợp đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Bực tức vì bị đánh, Hợp đã chạy vào bếp lấy con dao dài khoảng 50cm, chém nhiều nhát vào người anh K. Sau khi sự việc xảy ra, anh K. được người dân và gia đình đưa đi cấp cứu, tuy nhiên đã tử vong sau đó. Nhận được thông tin, Công an xã Thông Thụ, Công an huyện Quế Phong có mặt, phong tỏa hiện trường, bắt giữ đối tượng. Được biết, Lương Thái Hợp đang là học sinh một trường trên địa bàn huyện Quế Phong. Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tag: trong an, tin nghe an, tin tuc, an ninh, tin an ninh, bao an ninh, phap luat, bao phap luat, tin phap luat, viet nam, tin tuc 24h, tin tuc trong ngay, tin tức, tin moi, tin nhanh, tin nong, bao, vn