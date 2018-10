Cán bộ UBND xã tử vong nghi do súng bắn chim bị cướp cò

(Dân Việt) Ngày 7.10, Công an huyện Định Quán phối hợp cùng các đơn vị Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ vụ cán bộ UBND xã tử vong nghi do súng cướp cò khi đi săn chim ở khu vực. Nạn nhân là anh D.H.T (SN 1985, ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai).

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, khoảng 13h15 ngày 4.10, anh N.V.Th (SN 1989, ngụ tỉnh Đồng Nai) đi cắt cỏ trở về nhà của mình ở ấp 7, xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, khi vừa vào tới sân, người này phát hiện anh T nằm bất động ở sân nhà. Lại gần kiểm tra, anh Th phát hiện trên ngực anh T có vết máu, mặt tím tái nên đã hô hoán và đưa anh T đi cấp cứu ở bệnh viện. Do vết thương quá nặng, anh T đã tử vong. Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ. Theo điều tra, khoảng 10h cùng ngày, anh T mang theo 1 khẩu súng hơi dài khoảng 100cm có ống ngắm laze tới khu vực nhà anh Th để bắn chim. Hình minh hoạ. Ảnh: IT Qua khám nghiệm tử thi, công an phát hiện anh T tử vong do sốc mất máu. Vết thương gây ra bởi đạn súng hơi xuyên tim, xuyên phổi. Ban đầu, công an nhận định, anh T có thể đã vô tình chạm tay làm súng hơi cướp cò, bị đạn ghim trúng người, dẫn tới bị thương và tử vong như trên. Được biết, anh T là cán bộ UBND xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Tag: công an, khám nghiệm, chết do súng cướp cò, súng bắn chim, cán bộ xã tử vong do súng cướp cò