Can ngăn em gái cãi nhau với bạn trai, anh bị đâm tử vong

(Dân Việt) Thấy em gái và bạn trai xích mích, cãi vã ngay tại bữa tiệc sinh nhật nên nạn nhân đã ra can ngăn hai người nào ngờ bị “em rể hờ” đâm tử vong tại chỗ.

Đối tượng Nguyễn Đức Vinh tại Cơ quan CSĐT

Sáng 26/9, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Vinh (SN 1993), trú tại thôn Dĩnh Lục 1, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang về hành vi giết người.

Trước đó, vào đêm 22/9, đối tượng Vinh đến nhà bạn gái là chị N.T.N.A. (SN 1999), trú tại thôn 4, xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang để dự tiệc sinh nhật. Tại đây, hai người bất ngờ xảy ra mâu thuẫn dẫn tới cãi vã, xô xát ngay tại bữa tiệc.

Lúc này, anh N.X.Th. (SN 1984, anh trai chị A), cùng trú thôn 4, xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đến can ngăn. Thấy anh Th. từ trong nhà đi ra tỏ ý muốn hai người không cãi nhau nữa, Vinh cảm thấy khó chịu rồi bất ngờ rút dao bấm trong người đâm anh Th. trọng thương. Tuy đã được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên anh Th. đã tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an huyện Lạng Giang đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, tử thi và thu thập chứng cứ, tài liệu liên quan đồng thời báo cáo Công an tỉnh Bắc Giang để phối hợp điều tra.

Hiện vụ việc đang được củng cố hồ sơ, xử lý theo pháp luật.