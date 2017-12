Cảnh sát đột kích phá boong-ke ma túy

Vừa qua, tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, một tụ điểm ma túy phức tạp do một đối tượng đã từng có rất nhiều tiền án, tiền sự, thủ đoạn hoạt động tinh vi, đã bị Công an huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương triệt phá. Điều đáng nói là quá trình vây bắt, đối tượng đã dùng dao, tuýp sắt chống trả khiến việc bắt giữ, khám xét gặp không ít khó khăn.

Ngôi nhà của Cương nằm ngay mặt đường trong ngõ, nên hoạt động mua bán ma túy thường diễn ra vào buổi tối hoặc ban đêm, thời gian diễn ra rất nhanh. Qua hệ thống Camera giám sát, thấy thực sự an toàn đối tượng Cương mới thực hiện việc trao đổi, mua bán ma túy. Quá trình mua bán cũng diễn ra phức tạp, đôi lúc Cương nhờ chính các con nghiện quen biết đến nhà để bán ma túy cho các đối tượng nghiện khác.

Sau khi bắt được Hoàn các mũi trinh sát đồng loạt ập vào nhà đối tượng Cương. Từ tầng 3, qua hệ thống Camera theo dõi, phát hiện thấy lực lượng công an, đối tượng Cương đã nhanh chóng tẩu tán tang vật, trèo qua lan can, nhảy qua nhà hàng xóm lợi dụng đêm tối hòng tẩu thoát. Khi bị bao vây, Cương đã dùng dao, tuýp sắt chống lại lực lượng Công an.

Tiến hành khám xét nơi ở, lực lượng công an còn thu được gần 30 gói heroin, một số túi ma túy dạng đá và một số dụng cụ sử dụng ma túy. Bản thân Cương từng có 8 tiền án tiền sự như trộm cắp, cướp, cưỡng đoạt tài sản, mua bán trái phép chất ma túy, quá trình làm việc tại cơ quan công an, Cương luôn tỏ thái độ bất hợp tác. Còn Hoàn là con nghiện đã bị nhiễm HIV cũng đã từng bị bắt giữ về tội mua bán, sử dụng trái phép ma túy. Việc triệt phá thành công tụ điểm ma túy do Cương cầm đầu đã góp phần lập lại an ninh trật tự cho địa phương, được người dân vô cùng ủng hộ, tạo lòng tin vững chắc trong quần chúng nhân dân, qua đó cũng thấy sự dũng cảm, quyết liệt trong việc bắt giữ các đối tượng trong tụ điểm ma túy do Cương cầm đầu.