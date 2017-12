Cặp tình nhân đăng ảnh gái khỏa thân, lập “tổng đài” môi giới bán dâm

(Dân Việt) Đường chụp ảnh các cô gái khỏa thân đăng lên mạng để câu “khách làng chơi”. Khi khách mua dâm liên hệ Mai sẽ điều gái tới phục vụ.

Đối tượng Hoàng Thị Mai. Ngày 29.12, Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố Hoàng Thị Mai (SN 1983, trú ở huyện Lương Sơn, Hoà Bình) về hành vi môi giới mại dâm. Theo điều tra, qua trinh sát, Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện đường dây “gái gọi” qua mạng do Hoàng Thị Mai và Hoàng Văn Đường (SN 1971, ở huyện Quốc Oai, Hà Nội) điều hành. Các đối tượng móc nối với các cô gái trẻ xinh đẹp chụp ảnh khỏa thân đăng trên mạng câu khách mua dâm. Sau một thời gian theo dõi, ngày 25.11, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm bất ngờ kiểm tra hành chính khách sạn Nam Long (quận Nam Từ Liêm) qua đó phát hiện hai cô gái trẻ tên Kim Oanh và Thùy Dung đang bán dâm cho khách nam. Tại cơ quan điều tra, Oanh và Dung khai nhận, bán dâm theo sự môi giới của Hoàng Thị Mai với giá 300 nghìn đồng/lượt. Số tiền trên Oanh và Dung chia cho Mai một nửa. Từ lời khai của 2 gái bán dâm, cảnh sát đã bắt giữ được Hoàng Thị Mai tại huyện Quốc Oai, Hà Nội. Mai khai nhận, sống chung như vợ chồng với Hoàng Văn Đường từ năm 2014. Từ đầu tháng 9.2017, Mai và Đường nảy sinh ý định thiết lập đường dây “gái gọi” nên móc nối với Oanh và Dung để tổ chức cho 2 cô gái này đi bán dâm. Hai cô gái được Đường thuê phòng ở ngay tại khách sạn Nam Long để tiện đi bán dâm. Để câu “khách làng chơi”, Đường chụp ảnh Oanh và Dung khỏa thân đăng lên trang mạng kèm theo mã số và số điện thoại liên hệ do Mai quản lý và làm tổng đài. Khi có khách liên hệ mua dâm, Mai sẽ thỏa thuận giá và hẹn địa điểm tại khách sạn Nam Long để khách đến thuê phòng. Sau khi có địa chỉ của khách, Mai liền nhắn tin cho Oanh và Dung vào gặp khách để bán dâm. Tang vật cơ quan điều tra thu giữ từ Mai. Theo cơ quan điều tra, tại thời điểm bắt giữ Mai, cảnh sát thu giữ hơn 30 chiếc điện thoại, trong mỗi điện thoại lắp 2 sim để khách hàng liên lạc, cùng sổ sách ghi số lượt bán dâm và số tiền khách trả để tiện thanh toán với các gái mại dâm. Các cô gái ban dâm khai, cư 2-3 ngày, Đường và Mai lại tới thu tiền bán dâm đã thỏa thuận. Hiện cơ quan điều tra đang truy bắt đối tượng Đường để xử lý theo quy định. *Tên các cô gái bán dâm đã được thay đổi.

Tag: te nan mai dam, mua ban dam, te nan xa hoi, tin ha noi, tin tuc, an ninh, tin an ninh, bao an ninh, phap luat, bao phap luat, tin phap luat, viet nam, tin tuc 24h, tin tuc trong ngay, tin tức, tin moi, tin nhanh, tin nong, bao, vn