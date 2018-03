“Cẩu tặc” dùng súng tự chế bắn cảnh sát lúc rạng sáng

(Dân Việt) Bị truy đuổi, đối tượng trộm chó dùng súng tự chế bắn trả khiến 1 cảnh sát bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Bộ dụng cụ hành nghề của hai đối tượng trộm chó (ảnh minh họa) Ngày 1.3, Tổ tuần tra Công an TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã bàn giao 2 đối tượng Nguyễn Trọng Trung Hiếu và Bùi Quốc Bảo (cùng 22 tuổi, cùng ngụ TP Cao Lãnh) cho Đội Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cao Lãnh để điều tra, xử lý theo quy định. Trước đó, rạng sáng 28.2, Tổ tuần tra Công an TP Cao Lãnh tuần tra các tuyến đường trên địa bàn, khi đến đường Nguyễn Thị Lựu (phường 4) thì phát hiện 2 thanh niên chạy xe máy chở phía sau một bao tải có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe. Phát hiện có công an, 2 đối tượng tăng ga bỏ chạy và dùng súng tự chế bắn vào tổ công tác khiến một cảnh sát bị thương phải nhập viện cấp cứu. Bộ đôi tháo chạy một đoạn thì bị cảnh sát khống chế cùng tang vật là 1 con chó vừa trộm được, 1 súng tự chế, 1 bộ tích điện... Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai là Nguyễn Trọng Trung Hiếu và Bùi Quốc Bảo. Hiện, vụ việc đang được công an làm rõ.

Tag: cau tac, trong an, tin dong thap, tin tuc, an ninh, tin an ninh, bao an ninh, phap luat, bao phap luat, tin phap luat, viet nam, tin tuc 24h, tin tuc trong ngay, tin tức, tin moi, tin nhanh, tin nong, bao, vn