Châu Việt Cường nhìn người hóa ma và hàng loạt vụ án mạng vì "ngáo đá"

(Dân Việt) Trong cơn “ngáo đá”, tưởng bạn gái là… trăn tinh, một ca sĩ đã “chống trả” quyết liệt khiến cô gái tử vong. Đó chỉ là một trong số những vụ án xảy ra trong cơn “ngáo đá” gây rúng động dư luận.

Những ngày qua, showbiz Việt chấn động trước thông tin ca sĩ Châu Việt Cường (tên thật là Nguyễn Việt Cường; sinh năm 1984, quê ở Hà Trung, Thanh Hóa) bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra làm rõ vụ việc về hành vi “Vô ý giết người”. Trong cơn “ngáo đá”, ca sĩ này tưởng lầm người bạn bị quỷ ám nên đã nhét tỏi vào miệng cô gái này để… “trừ tà” khiến nạn nhân nghẹt thở, tử vong. Cảnh sát đã phát hiện ra 33 nhánh tỏi trong khí quản của người phụ nữ xấu số. Ngáo đá là tình trạng rối loạn tâm thần do sử dụng ma túy đá dẫn đến mất kiểm soát hành vi. Từ đó, hàng loạt vụ án đau lòng đã xảy ra. MC, ca sĩ nghiệp dư giết bạn gái vì tưởng là... trăn tinh Nguyễn Hữu Chính thường làm MC và ca sĩ trong các đám cưới Cách đây 5 năm, một vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại một ngôi nhà ở quận Long Biên (Hà Nội). Theo đó, Nguyễn Hữu Chính (quê Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, làm nghề MC, ca sĩ nghiệp dư tại đám cưới, quán bar ở Hà Nội) có quan hệ tình cảm với chị Đ.T.H (quê Chiêm Hóa, Tuyên Quang). Trưa 12/12/2013, chị H đến phòng trọ của Chính chơi và ăn ngủ tại đây. Khoảng 21h tối, Chính lấy ma túy đá ra sử dụng. Sáng hôm sau, người quản lý phòng trọ phát hiện thi thể chị H trong phòng còn Chính đang ngồi co ro trong nhà vệ sinh. Theo điều tra, do bị ảo giác sau khi sử dụng ma túy đá nên Chính đã lấy móc áo bằng sắt và dao nhọn giết hại chị H trong lúc 2 người đang ân ái. Với 3 con dao, Chính đã đâm hơn 80 nhát khiến chị H tử vong tại chỗ. Chính khai nhận, khi phê thuốc, Chính nghĩ chị H. là một con trăn rất to nên phải đối phó. “ Tôi biết giết người là sai nhưng nếu tôi không giết cô ấy thì cô ấy cũng giết tôi”, Chính nói. Tử hình là mức án dành cho nam ca sĩ này. Chồng nghi “ngáo đá”, sát hại vợ và 2 con nhỏ Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng ở Thanh Hóa Khuya 28/12/2017, người dân xã Nga An (Nga Sơn, Thanh Hoá) nghe thấy có người lớn tiếng bên nhà vợ chồng Nguyễn Minh Hùng (SN 1981). Tiếp sau là tiếng trẻ nhỏ khóc phát ra yếu ớt từ ngôi nhà đó. Đến sáng hôm sau, mọi người mới biết Hùng đã sát hại vợ con rồi tự tử. Theo đó, trong đêm 28/12, Nguyễn Văn Hùng đã dùng dao chém chết vợ mình và hai con nhỏ (11 tuổi và 5 tuổi). Sau khi gây án, Hùng gọi điện cho cán bộ thôn thông báo sự việc rồi đề nghị gọi công an đến bắt giữ. Sau đó, Hùng đã dùng dao tự chém vào tay trái của mình để tự sát. Khi cán bộ thôn chạy đến nhà Nguyễn Văn Hùng, ngôi nhà hai tầng vẫn khóa kín cửa. Nghe thấy tiếng gọi cửa, Hùng ra mở cửa cho mọi người trong tình trạng bị đứt lìa cánh tay trái, có biểu hiện “ngáo đá”. Trong nhà, vợ và hai con gái nhỏ của Hùng đã tử vong với nhiều vết chém. Ngay sau đó, Nguyễn Văn Hùng được đưa đi cấp cứu và được nối lại cánh tay trái. Nguyễn Minh Hùng đã bị khởi tố về tội giết người. Kẻ ngáo đá giết người rồi móc mắt nạn nhân Thi thể không toàn vẹn của ông Bang được phát hiện gần miệng cống thoát nước tại bãi biển Mân Thái Tối 14/1/2016, sau cuộc nhậu với bạn bè, như thường lệ, Lê Tấn Tài (SN 1982, ngụ quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về chòi bảo vệ ở bãi tắm Mân Thái để xin ngủ nhờ. Khi thấy ông Trần Văn Bang (SN 1965, ngụ quận Sơn Trà, là bảo vệ bãi tắm) đốt giấy gần chòi bảo vệ, Tài xông vào đánh vì cho rằng ông Bang đang đốt thần phật. Bị đánh, ông Bang bỏ chạy ra hướng bãi biển nhưng bị Tài đuổi kịp. Lúc này, Tài kẹp cổ và móc hai mắt của nạn nhân. Khi ông Bang tử vong, Tài hất nạn nhân ra bãi biển rồi thản nhiên bỏ trốn. Xác ông Bang bị nước đẩy đến gần miệng cống thoát nước tại bãi biển Mân Thái và đến rạng sáng hôm sau được người dân phát hiện. Chiều hôm đó, Lê Tấn Tài bị bắt giữ khi đang ẩn nấp tại một bè cá. Tài được xác định gây án trong tình trạng say rượu và đã sử dụng ma túy đá. Hai án tử cho kẻ sát hại 4 bà cháu trong cơn “ngáo đá” Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến đang hỏi cung đối tượng Doãn Trung Dũng khi đối tượng này vừa bị bắt. Sáng sớm 24/9/2016, chị Vũ Thị Thanh đi làm ca đêm về nhà ở Uông Bí (Quảng Ninh) bàng hoàng phát hiện mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị H. và 3 đứa trẻ tử vong trong nhà, trong số này có 2 con của chị. Thủ phạm được xác định là Doãn Trung Dũng. Theo đó, tối 23/9, Dũng đến nhà bà H. (họ hàng) để xin tiền mua ma túy nhưng không được. Sau đó, Dũng xin ở lại ngủ và được đồng ý, khi đó có bà H. và 3 cháu nhỏ ở nhà. Nửa đêm, Dũng mang ma túy đá ra sử dụng. Trong cơn “ngáo đá”, Dũng nghe trong đầu rầm rập tiếng đập cửa và tiếng người xì xào. Bực với bà H. vì "đã không cho tiền còn báo công an". Dũng bật dậy, ra tay sát hại 3 người cháu và bà H. Sau đó, Dũng giật đôi hoa tai cùng chiếc nhẫn trên người bà H., về nhà tắm rửa rồi bỏ trốn. Dũng bị bắt khi đi đến huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng). Trả lời Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục CSHS (Bộ Công an) trong cuộc hỏi cung đầu tiên, Dũng nói hắn biết nếu bị bắt sẽ bị xử tử nên quyết định sẽ tự sát để… được chết toàn thây. Bức thư thu được từ đối tượng này cho thấy Dũng đã lên kế hoạch sát hại 3 người trước khi tự tử. 1 là người đầu tiên dẫn dắt Dũng đến với ma tuý, 2 là chủ nợ và một người đàn ông từng chửi hắn là “chó chui gầm chạn” (Dũng sống với gia đình nhà vợ). Doãn Trung Dũng đã phải nhận 2 án tử hình: 1 cho tội Giết người, và 1 cho tội Cướp tài sản. Tổng hình phạt là tử hình. Doãn Trung Dũng tại tòa 2 cháu bé lĩnh “mưa dao” từ tay hàng xóm “ngáo đá” Trước đó hơn 2 tháng, một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Thanh Hóa. Theo đó, chiều 7/7/2016, Nguyễn Văn Hồng (ngụ xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) sang nhà anh Lê Thanh Hải (cùng xã) chơi trong tình trạng “ngáo đá”. Tại đây, Hồng có xảy ra to tiếng với gia đình anh Hải. Rồi bất ngờ, Hồng dùng dao chém tới tấp vào hai đứa con của anh Hải. Mọi người lao vào can thiệp và vội đưa 2 cháu đi cấp cứu, nhưng cả 2 đã tử vong trên đường tới bệnh viện do vết thương quá nặng. Sau khi gây ra thảm án kinh hoàng, Nguyễn Văn Hồng đã lấy dao tự đâm vào mình để tự sát nhưng bất thành. Hồng bị bắt ngay sau đó. Ngáo đá, sát hại người tình rồi phân xác Bị cáo Tuấn lạnh lùng kể lại chi tiết hành vi giết người, phân xác nạn nhân Sáng 1/10/2014, tại quận 1, TP.HCM, người dân bàng hoàng phát hiện 2 bao tải chứa các phần thi thể người đã phân hủy. Ngay lập tức công an vào cuộc. Vừa thấy dáng công an đến đầu hẻm, Đặng Văn Tuấn (44 tuổi) chạy vào nhà khóa cửa rồi cắt cổ tay tự tử nhưng sau đó được cứu sống. Tuấn được xác định là người giết chị H. Theo lời khai của Tuấn, chiều 28/9 Tuấn và chị H dùng ma túy đá tại một căn nhà ở phường Cầu Kho (quận 1). Sau đó, hai người cãi vã và Tuấn đã dùng gậy đập liên tục vào đầu và người chị H. Chị H bất tỉnh, Tuấn tiếp tục bóp cổ chị cho đến chết. Sau đó, Tuấn ở cùng với xác nạn nhân trong 3 ngày liên tiếp. Khi mùi hôi thối bốc lên, sợ lộ, Tuấn đã phân xác nạn nhân thành 3 phần. Sau đó, Tuấn cho các phần cơ thể nạn nhân vào túi nilon rồi vứt ra đường. Riêng đầu nạn nhân, Tuấn chôn ở bãi đất trống. Đặng Văn Tuấn đã phải nhận mức án cao nhất vì tội "Giết người".



