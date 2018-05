Chiếc gọng kính màu hồng tố nữ sinh 16 tuổi sát hại lão nông

Từ chiếc gọng kính màu hồng, cảnh sát tìm ra thủ phạm sát hại lão nông là nữ sinh 16 tuổi dù cô ngụy trang kín mít, không để lại dấu vết.

Ông Trần Quốc Đống là người hiền lành chất phác ở thôn Nhất Tự, thành phố Ba Chung, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc). Hơn 17h ngày 8/11/2013, tiếng chó sủa to vang từ nhà ông khiến một người hàng xóm tò mò ra xem và thấy một phụ nữ mặc áo trắng, quấn khăn quàng cổ đứng trước cửa nhà ông. Cho rằng đó là họ hàng tới thăm, người hàng xóm này không để ý nữa, đi ra vườn hái rau nấu cơm. Chỉ vài phút sau, người hàng xóm đột nhiên nghe thấy có tiếng kêu cứu vang lên, chạy sang thấy ông Đống tử vong giữa vũng máu trong sân. Một cậu bé 15 tuổi nhìn thấy phụ nữ mặc áo trắng hốt hoảng chạy trốn phía xa xa liền đuổi theo. Tới một con dốc, khi người này dừng lại nghỉ, cậu bé không dám đến gần vì sợ có mang theo dao, đành phải dừng lại cách vài chục mét. Cậu nhìn thấy người phụ nữ này mặc quần bò xanh, cổ quấn khăn kéo lên che mặt, đội mũ. Chiếc áo trắng có rất nhiều vết máu. Sau khi dừng lại nghỉ một lát, người phụ nữ chạy vào nghĩa trang gần đó và biến mất. Cảnh sát xác định ông Đống bị một vết thương cắt đứt động mạch chủ trên cổ, đây cũng là vết thương duy nhất. Ông là thợ đá, mặc dù gần 60 tuổi nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh, có thể dễ dàng đối phó với phụ nữ. Hung thủ được cho rằng có thể đã tấn công bất ngờ khi ông không kịp đề phòng. Tại hiện trường có một con dao gọt trái cây dính máu, đây không phải dao trong nhà ông. Điều này cho thấy hung thủ đã có chủ ý giết người từ trước nên mang hung khí. Trên cán dao không có dấu vân tay do đã được lau sạch trước khi vứt lại. Cảnh sát phán đoán, nạn nhân chỉ bị đâm một nhát duy nhất nên khả năng giết người trả thù có thể tạm loại trừ vì khi trả thù thường sẽ đâm nhiều nhát cho hả giận. Hơn nữa, tài sản trong nhà không mất mát. Ông không có tranh chấp tình cảm nào, do vậy khả năng giết người cướp của và giết người vì ghen tuông được cho là không có căn cứ. Đồ vật hung thủ bỏ lại gần hiện trường. Tìm kiếm theo hướng chạy trốn của hung thủ, cảnh sát tìm thấy một chiếc áo trắng dính máu ở phía bên kia nghĩa trang, bên dưới còn có một cặp kính cận có gọng màu hồng. Với sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ, các điều tra viên tiếp tục tìm thấy một chiếc mũ beret kiểu nam. Nhưng khi ra đến gần đường quốc lộ thì chó nghiệp vụ mất dấu, có thể do bị ảnh hưởng bởi mùi khói xe. Ban chuyên án đánh giá, hung thủ có thể đã băng qua đường sang thôn bên kia hoặc lên xe đi. Cảnh sát nghiêng về khả năng thứ nhất, vì trên người hung thủ vẫn còn vết máu, nếu bắt xe rất dễ bị phát hiện, trừ khi có người đến đón. Dựa theo mô tả của những người từng nhìn thấy nghi phạm, cảnh sát tập trung vào những phụ nữ trung niên khoảng 30 đến 40 tuổi, mắt bị cận, dáng người cân đối, chiều cao không quá 1m56 ở các thôn bên kia đường. Tuy nhiên, cảnh sát không tìm thấy ai có đặc điểm giống thế này. Một nhóm điều tra mang chiếc kính cận đến cửa hàng kính, được biết cả hai mắt kính đều là 1,75 diop, nhưng loại gọng màu hồng này chủ yếu học sinh cấp ba mới dùng, phụ nữ trung niên ít sử dụng. Một bà lão nhà gần ngã ba trong thôn Nhất Tự cho biết buổi chiều ngày xảy ra vụ án có cô gái chỉ khoảng 16 tuổi mặc áo trắng, đội mũ kiểu nam, quấn khăn quàng đi bộ đến hỏi đường. Nhưng cô này không hỏi nhà ông Đống mà hỏi nhà một phụ nữ họ Trương, nhà có ba con, vừa xây một ngôi nhà mới. Vợ của ông Đống cũng họ Trương, nhà ông cũng mới xây rất to vì thế bà lão đã chỉ đường cho cô gái đến nhà ông này. Cảnh sát phán đoán, hung thủ không biết nhà nạn nhân, thậm chí còn không biết tên nạn nhân, chỉ nắm sơ qua tình hình gia đình và họ của vợ nạn nhân. Tiếp tục điều tra theo hướng mới, cảnh sát đến các trường học tìm hiểu tình hình. Một học sinh cho biết bạn học là Tiểu Vi trước kia có đeo một cặp kính như trong bức hình của cảnh sát. Khi bị hỏi về cặp kính, ban đầu Tiểu Vi nói kính bị hỏng nên đến hiệu kính thay mới. Cảnh sát yêu cầu đưa đến hiệu kính đó. Trên đường đi Vi lại nói không phải bị hỏng mà để quên ở một quán Internet. Cảnh sát tiếp tục yêu câu Vi dẫn đến quán đó. Cuối cùng Vi lại nói kính hỏng nên vứt vào sọt rác rồi. Điều tra về Tiểu Vi, cảnh sát phát hiện chị gái của Vi chính là người yêu của con trai ông Đống. Cuối cùng, Tiểu Vi thừa nhận là thủ phạm giết người. Tiểu Vi tại cơ quan điều tra. Tiểu Vi có em trai kém hai tuổi. Em trai nhận nhiều tình cảm của bố mẹ nên Tiểu Vi bị bỏ rơi. Tính tình cô trở nên hướng nội, chỉ có chị gái là quan tâm chăm sóc. Tình cảm giữa hai chị em rất tốt. Con trai ông Đống và chị gái Tiểu Vi đều làm thuê bên ngoài, đang định đầu năm 2014 sẽ về quê làm đám cưới. Nhưng không lâu trước, Tiểu Vi nghe bà nội nói chị gái đang cãi nhau với bạn trai. Lý do, chị cô có thai, bác sĩ nói đã được ba tháng, nhưng hai người mới chung sống với nhau hơn hai tháng. Vì thế bà Trương (vợ ông Đống) nói đây không phải là cháu mình, hơn nữa còn mắng chị gái Tiểu Vi rất nhiều từ khó nghe. Để trút giận giúp chị gái, Tiểu Vi quyết định trả thù. Cô dùng tiền tiêu vặt được chị gái cho để mua áo, mũ, khăn quàng, dao gọt trái cây. Mục tiêu của cô là bà Trương nhưng khi tới nhà thì không gặp. Và ông Đống dù to khỏe nhưng không đề phòng gì với Tiểu Vi nên bị đã bị đâm.

