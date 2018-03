Chồng sát hại vợ rồi dùng dao tự sát

(Dân Việt) Ông C đâm bà B tại nhà rồi cùng hàng xóm đưa nạn nhân đi cấp cứu. Sau khi biết vợ đã tử vong tại bệnh viện, ông C quay về nhà dùng dao đâm vào ngực tự sát.

Sáng 6.3, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra một vụ án mạng xảy ra vào rạng sáng cùng ngày, khiến hai vợ chồng cùng tử vong.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, nạn nhân là bà P.T.B (39 tuổi), nghi phạm là ông H.K.C (49 tuổi, chồng bà B), cùng ngụ đường Bùi Thị Xuân, phường 2, TP.Đà Lạt. Khoảng 5h30 sáng 6.3, trong lúc hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn tại nhà, ông C đã dùng dao đâm khiến bà B bị thương bất tỉnh. Ngay sau đó ông C và một số người đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên bà B đã tử vong tại bệnh viện. Sau khi biết vợ đã tử vong, ông C quay về nhà dùng dao đâm vào ngực tự sát.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Văn Long

Nhiều người hàng xóm của nạn nhân cho biết, vợ chồng ông C làm nghề bọc mui nệm tại nhà. Nhiều tháng qua giữa hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Ông C có biểu hiện trầm cảm, bà B đã động viên chồng đi chữa trị nhưng ông C không chịu.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.