Chủ tịch huyện "mất tích" chết trong tư thế treo cổ đã vài ngày

(Dân Việt) Chiều nay, 3.1, thi thể của một người đàn ông nghi là Chủ tịch huyện Quốc Oai (Hà Nội) đã được phát hiện trong một căn nhà trên đường Hoàng Mai, quận Hoàng Mai. Đến cuối giờ chiều, cơ quan chức năng đã xác nhận thi thể này chính là ông Nguyễn Hồng Lâm, Chủ tịch huyện Quốc Oai.

17h50:

Đến lúc này, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường. Xe cứu thương đã đỗ ngay trước cửa căn nhà 4 tầng, nơi người dân phát hiện thi thể ông Lâm trong tư thế treo cổ, có thể từ nhiều ngày trước. Sau đó chiếc xe lập tức rời khỏi hiện trường, nhiều khả năng cùng với thi thể của ông Lâm. An ninh vẫn tiếp tục được thắt chặt tại đây. Cán bộ khám nghiệm hiện trường vẫn liên tục ra vào ngôi nhà 4 tầng.

Trước đó, ngày 2.1, trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Bình, vợ ông Lâm cho biết: "Hôm trước, anh ấy chỉ bảo đi công việc chứ gia đình cũng không biết anh đi công việc gì”. Bà Bình cũng khẳng định, trước khi sự việc xảy ra, chồng bà không hề có bất cứ biểu hiện gì bất thường. Thường ngày, ông Lâm là người hiền lành, hòa đồng với hàng xóm, láng giềng và không có điều tiếng gì.

Thi thể người đàn ông treo cổ là Chủ tịch huyện bị "mất tích"

17h00:

Một chiếc xe cứu thương xuất hiện tại hiện trường. Nguồn tin của Dân Việt cho biết, cơ quan chức năng đã xác định thi thể người đàn ông treo cổ đúng là ông Nguyễn Hồng Lâm, Chủ tịch huyện Quốc Oai (HN), người bị "mất tích" trước đó hơn 1 tuần. Một cán bộ UBND xã Nghĩa Hương, nơi ông Lâm sinh sống, cũng có mặt tại hiện trường vụ việc và xác nhận thông tin này với báo giới.

Theo nguồn tin ban đầu, căn nhà 4 tầng nơi người dân phát hiện ông Lâm treo cổ được cho là nhà riêng của ông Lâm. Một người dân sống gần khu vực này xác nhận với PV, ông Lâm mới mua nhà tại đây. Ngôi nhà rất ít khi mở cửa.

16h45:

Người dân hiếu kỳ ngày càng tụ tập đông tại con ngõ 279 đường Hoàng Mai, nơi phát hiện thi thể người đàn ông. (Ảnh: Hòa Nguyễn)

Đến thời điểm hiện tại, hiện trường vẫn đang được phong tỏa chặt chẽ. Người dân hiếu kỳ tụ tập khá đông tại đây để nghe ngóng thông tin. Thi thể người đàn ông được cho là đã chết trước đó nhiều ngày.

Trong khi đó, ông Đỗ Lai Luật - Phó Chủ tịch UBND huyện, người được Thường trực Huyện ủy Quốc Oai phân công chỉ đạo công việc thường xuyên của UBND huyện sau khi ông Nguyễn Hồng Lâm "mất tích" cho biết, ông đang đi họp và chưa nhận được thông tin về tình hình sự việc và cũng chưa cử cán bộ đến hiện trường.

Công an khẩn trương khám nghiệm hiện trường

16h30:

Công an phong tỏa hiện trường nơi phát hiện thi thể của Chủ tịch huyện Quốc Oai Nguyễn Hồng Lâm. (Ảnh: FB)

Ông Nguyễn Quang Hiếu - Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Hà Nội cho PV biết, thi thể người đàn ông được phát hiện trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ (Hoàng Mai, Hà Nội).

“Hiện tại lực lượng Công an TP.Hà Nội và Công an quận Hoàng Mai đang phối hợp tổ chức khám nghiệm hiện trường. Chắc là người dân mới phát hiện thi thể của người đàn ông này vì Trưởng Công an quận vừa báo cho tôi” - ông Hiếu cho hay.

Lãnh đạo huyện Quốc Oai đang xác minh thông tin

16h15:

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Đặng Văn Dũng - Chủ tịch phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai cho biết, sự việc đang được cơ quan chức năng phối hợp làm rõ, chưa xác định cụ thể danh tính người thiệt mạng.

Trong khi đó, nói nhanh qua điện thoại, ông Nguyễn Hữu Vĩnh - Chánh Văn phòng UBND huyện Quốc Oai cho biết huyện đang liên lạc với lực lượng chức năng để xác minh thực hư thông tin.

16h00:

Theo nguồn tin của PV, chiều nay, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể một người đàn ông trong tư thế treo cổ tại một căn nhà trong ngõ 279 trên đường Hoàng Mai, quận Hoàng Mai.

Một số người dân có mặt tại hiện trường cho biết, thi thể này nhiều khả năng là Chủ tịch huyện Quốc Oai (Hà Nội) Nguyễn Hồng Lâm, người được cho là mất tích hơn 1 tuần nay. Tuy nhiên, hiện tại các cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành các bước để xác định chính xác nhân thân của người đàn ông này.

Lực lượng công an phong tỏa hiện trường nơi phát hiện thi thể của Chủ tịch huyện bị "mất tích". (Ảnh: FB Luca)

Trước khi mất tích, Chủ tịch huyện gọi điện cho con nói "đang gặp chuyện rắc rối"

Trước đó, ngày 31.12.2017, UBND huyện Quốc Oai ra thông báo gửi các phòng ban, UBND các xã, thị trấn về việc phân công nhiệm vụ tạm thời. Nội dung thông báo nêu, sáng 26.12.2017, ông Nguyễn Hồng Lâm – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện xin vắng mặt tại cuộc họp Ban thường vụ Huyện ủy sáng cùng ngày. Từ đó đến nay, ông Lâm không đến nhiệm sở, điện thoại cũng tắt máy không liên lạc được.

Ông Đỗ Lai Luật, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Quốc Oai, người được phân công tạm thời thay ông Lâm điều hành công việc, cho biết vào buổi sáng trước đó, ông Lâm có gọi điện thoại cho con trai mình cũng trong thời điểm gọi cho bí thư huyện ủy và nói một câu không rõ ràng lắm.

"Theo công an báo cáo là ông ấy gọi cho con trai nói là bố đang gặp chuyện rắc rối. Sau đó không liên lạc được. Con trai ông Lâm lo lắng và gọi điện cho những người thân nhất và mấy người bạn thân của gia đình cho biết trước đây khi ra thăm con, ông Lâm hay gửi xe ở khu vực Trần Duy Hưng", ông Luật cho biết.

Ông Nguyễn Hồng Lâm - Chủ tịch huyện Quốc Oai, Hà Nội.

Lãnh đạo huyện Quốc Oai đã báo cáo lên Thành ủy, UBND TP.Hà Nội về sự “mất tích” bất thường của Chủ tịch UBND huyện hơn 1 tuần qua.

Chủ tịch "mất tích" là người thận trọng, điềm đạm

Theo Phó Chủ tịch huyện Quốc Oai, ông Nguyễn Hồng Lâm đã hơn 10 năm làm Phó Chủ tịch và mới được bầu làm Chủ tịch UBND huyện vào tháng 7.2017. Ông Lâm là người rất thận trọng, điềm đạm, không có gì đặc biệt về mối quan hệ, cách ứng xử và công tác lãnh đạo, quản lý cũng không có vấn đề gì.

Ông Nguyễn Hữu Vĩnh - Chánh Văn phòng UBND huyện Quốc Oai cho biết, trước khi “mất tích”, ông Lâm không có biểu hiện gì bất thường, sống hòa đồng với mọi người. Ông Lâm bất ngờ “mất tích” khiến rất nhiều người ngạc nhiên.

Một hàng xóm ông Lâm cho hay, hằng ngày đi làm về ông Lâm gửi ô tô ở trường Mầm non Nghĩa Hương gần nhà rồi đi bộ về. Tuy nhiên, chiều 26.12.2017, người này nói thấy ông Lâm gửi ô tô vào trường nhưng sau đó lại lấy ra đi luôn, từ thời điểm đó đến nay không thấy về.

Bí thư Hà Nội yêu cầu rút kinh nghiệm sau vụ "Chủ tịch huyện mất tích"

Trao đổi với báo chí sáng nay, 3.1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, thành phố đã nhanh chóng chỉ đạo ổn định tình hình tại huyện Quốc Oai sau khi Chủ tịch huyện này “mất tích”…

Người đứng đầu Đảng bộ TP Hà Nội cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Nguyễn Hồng Lâm “mất tích”, lãnh đạo huyện Quốc Oai, CATP Hà Nội đã trả lời, công khai thông tin đến báo chí.

Về phía Thành ủy, UBND TP Hà Nội, lãnh đạo thành phố đã khẩn trương chỉ đạo các công tác để ổn định tình hình tại địa phương, từ công tác nhân sự đến ổn định về tư tưởng, vận động người dân địa phương cũng như chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với CATP Hà Nội để tìm kiếm. Hiện CATP vẫn đang rất tích cực lần theo các đầu mối để tìm kiếm Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết thêm, từ vụ việc Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Nguyễn Hồng Lâm “mất tích” chưa rõ nguyên nhân cho thấy, đây là bài học cần phải rút kinh nghiệm trong công tác quản lý cán bộ thời gian tới.