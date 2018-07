Chuyện chưa kể về việc thu hồi tài sản đường dây đánh bạc RIKVIP

Về phần Phan Sào Nam, sau khi được hưởng lợi từ hoạt động tổ chức đánh bạc giai đoạn Tip.Club, Nam chuyển cho bị can Phan Thu Hương hơn 216 tỷ đồng gửi tiết kiệm và mua bất động sản; chỉ đạo Đỗ Bích Thủy rút 50 tỷ đồng gửi tiết kiệm; đầu tư góp vốn vào nhiều công ty khác nhau...

Trong vụ án “Rửa tiền”, các bị can đều là những người có trình độ, hiểu biết xã hội và có kiến thức trong hoạt động tài chính, kinh doanh. Khi thực hiện hành vi hợp pháp tiền thu lợi bất chính từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc, các bị can biết là tiền do phạm tội mà có, hoặc có đủ điều kiện, khả năng nhận thức được đó là tiền bất hợp pháp, bởi vì số lượng tiền đặc biệt lớn, nguồn gốc không rõ ràng và không tương xứng với công việc, thu nhập của mỗi cá nhân.

Quá trình đấu tranh còn làm rõ 11 bị can đã cố ý thực hiện hành vi mua, bán trái phép hóa đơn GTGT với doanh số đặc biệt lớn, gây thất thu về thuế cho ngân sách Nhà nước, tạo điều kiện cho các đối tượng tổ chức đánh bạc che giấu nguồn gốc tiền phạm pháp với số lượng lớn.

Hợp thức hóa tiền đánh bạc bằng tiền, vàng và bất động sản

Trong vụ án này, cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 6 đối tượng về hành vi rửa tiền, gồm: Phan Sào Nam; Nguyễn Văn Dương; Phan Thu Hương (57 tuổi, ĐKTT tại tầng 20, KĐT Nam Thăng Long, Xuân La, Tây Hồ); Đoàn Thị Thu Hà (40 tuổi, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên), Kế toán - Công ty CNC); Nguyễn Trọng Thắng (43 tuổi, ĐKTT khu tập thể Z117, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lô Gích và Bùi Ngọc Hoàn (44 tuổi, trú tại phường Trưng Vương, TP Uông Bí, Quảng Ninh), Giám đốc Công ty cổ phần Lô Gích.

Đối tượng Lưu Thị Hồng và Kim Thanh Thủy.

Sau khi được hưởng lợi từ hoạt động tổ chức đánh bạc, Nguyễn Văn Dương chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà chuyển tiền góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư UDIC với số tiền hơn 576 tỷ đồng. Ngày 17.4.2017, Dương tách Công ty cổ phần Đầu tư UDIC thành hai công ty là Công ty cổ phần Đầu tư UDIC và Công ty cổ phần Đầu tư CNC.

Sau khi tách công ty, Dương bán cổ phần của mình sở hữu tại Công ty cổ phần đầu tư UDIC cho các công ty: Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng cầu đường Sài Gòn, Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân, Công ty cổ phần Tập đoàn Hải Thạch, lấy số tiền 270 tỷ đồng. Đối tượng đã dùng 150 tỷ đồng mở 2 sổ tiết kiệm mang tên mình tại Ngân hàng Tiên Phong bank; mua 2 tầng (tầng 5, tầng 6) tòa nhà ICON4, trị giá hợp đồng là 61 tỷ đồng, số còn lại Dương khai sử dụng cá nhân hết. Đến nay, Nguyễn Văn Dương vẫn chưa khai báo, che giấu phần lớn số tiền thu lợi bất chính của mình.

Về phần Phan Sào Nam, sau khi được hưởng lợi từ hoạt động tổ chức đánh bạc giai đoạn Tip.Club, Nam chuyển cho bị can Phan Thu Hương hơn 216 tỷ đồng gửi tiết kiệm và mua bất động sản; chỉ đạo Đỗ Bích Thủy rút 50 tỷ đồng gửi tiết kiệm; đầu tư góp vốn vào các công ty: Công ty Vịnh Xanh Hạ Long, Công ty Ấn Tượng Hạ Long, Công ty Bitpro, Công ty Fintech hơn 92 tỷ đồng; nhờ Nguyễn Thị Hồng Nhung (39 tuổi, trú tại phường 9, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) gửi tiết kiệm hơn 384 tỷ đồng; gửi Nguyễn Mạnh Hùng (41 tuổi, trú tại tổ 2, khu 1, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) cất giữ hơn 146 tỷ đồng và tiền đô la, vàng trị giá hơn 142 tỷ đồng; nhờ Phí Quang Hưng (49 tuổi, trú tại số 32A, Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh) gửi tiết kiệm hơn 101 tỷ đồng và đứng tên mua 11 căn hộ tại khu Đô thị Vila Park - TP Hồ Chí Minh, trị giá hợp đồng hơn 111 tỷ đồng; chuyển tiền mua 2 căn hộ đứng tên Hoàng Thành Trung, trị giá hợp đồng hơn 27 tỷ đồng và Nam mua 2 căn hộ, trị giá hợp đồng gốc hơn 11 tỷ đồng; gửi tại ngân hàng Bank of Singapore số tiền 3,5 triệu USD.

Ngoài ra, Nam khai chuyển cho bị can Tuấn cất giữ vàng, đô la trị giá hơn 150 tỷ đồng; chuyển các bị can Trung và Kiên cất giữ vàng, đô la trị giá 530 tỷ đồng nhưng do các bị can Phan Anh Tuấn, Hoàng Thành Trung, Lê Văn Kiên đang trốn, nên chưa xác minh làm rõ được...

Trong vụ án này, Nguyễn Trọng Thắng và Bùi Ngọc Hoàn biết rõ các đối tượng đã tiến hành rửa tiền. Nhưng Nguyễn Trọng Thắng chỉ đạo nhân viên rút ra nộp vào các tài khoản cá nhân theo yêu cầu của Nam, trong đó có chuyển cho Phan Thu Hương hơn 216 tỷ đồng. Hương sử dụng số tiền trên mua 1 thửa đất tại số 45 - Lê Quý Đôn, quận 3, TP Hồ Chí Minh.

Khi cơ quan điều tra phát hiện, Nguyễn Trọng Thắng đã bỏ trốn, cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can và ra quyết định truy nã toàn quốc và ra quyết định tạm đình chỉ điều tra, khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra, xử lý sau.

Đối tượng Bùi Ngọc Hoàn (44 tuổi, ĐKTT tổ 23, khu 4, phường Trưng Vương, TP Uông Bí, Quảng Ninh), đã ký 36 đơn hàng khống kèm theo hóa đơn GTGT, với doanh số trên 349 tỷ đồng cho Công ty VTC online để Công ty VTC online chuyển tiền vào tài khoản của Công ty Lô Gích giúp Nam hợp thức số tiền thu lợi bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet.

Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với Hoàn, do đối tượng mắc bệnh, khi đủ điều kiện sức khỏe sẽ phục hồi điều tra, xử lý sau.

Chuyện chưa kể về việc thu hồi tài sản trong vụ đánh bạc

Về phần Phan Sào Nam, khi sự việc bại lộ, anh ta cùng một số đối tượng đã nhanh chân chạy sang Singapore. Trong thời gian này, thông qua rất nhiều người, cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp của Cục An ninh mạng đã vận động Phan Sào Nam về nước đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Kiểm đếm số tiền thu giữ của Phan Sào Nam.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Vân, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ nhớ lại: Qua nhiều lần tác động, Phan Sào Nam đã đồng ý về nước đầu thú, song đối tượng yêu cầu Trung tá Lã Ngọc Đức, Trưởng phòng ANĐT phải ra sân bay Tân Sơn Nhất để đón.

Theo sự trao đổi ban đầu, Phan Sào Nam sẽ cùng với một số đối tượng trong đường dây đánh bạc trở về đầu thú. Song khi Trung tá Lã Ngọc Đức ngồi lên máy bay từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh thì người đứng ra vận động mới cho biết, chỉ có một mình Phan Sào Nam về nước. Các đối tượng đã có sự tính toán chi tiết khi thực hiện bước này.

Theo đó, trong trường hợp Nam về nước được tại ngoại, các đối tượng khác sẽ ra đầu thú còn không thì chúng tiếp tục trốn chui lủi. Các đối tượng còn tính toán việc mua vé máy bay của 2 chuyến bay chỉ cách nhau khoảng 5 phút. Khi Trung tá Lã Ngọc Đức và đồng đội vừa xuống máy bay được 5 phút thì chuyến bay từ Singapore cũng vừa về đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Có một chi tiết mà trinh sát tiết lộ đó là trên chuyến bay từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh, có người đã đưa một cục USD gợi ý để uống nước nhưng tổ công tác của Phòng ANĐT đã cương quyết từ chối...

Kể lại quá trình thuyết phục Phan Sào Nam, Trung tá Lã Ngọc Đức cho biết: Khi tiếp xúc với Phan Sào Nam, anh và đồng đội nhận thấy Nam là người rất thông minh. Với một người bình thường “một ngày trong tù, thiên thu tại ngoại”, với dân công nghệ thông tin như Phan Sào Nam thì họ càng chắt chiu thời gian hơn vì lo bị tụt hậu. Từ điều đó, các trinh sát đã tác động, cảm hóa để Phan Sào Nam hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình thu hồi tài sản. Quá trình làm việc, Nam đã chia sẻ rằng, chính anh ta cũng không thể ngờ rằng doanh số thu được lại lớn như thế. Tháng đầu tiên số tiền thu được chỉ có 18 triệu đồng, sau đó đã lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Vân, thành công lớn nhất của cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ, không chỉ dừng ở việc vận động đối tượng từ nước ngoài về đầu thú mà còn là việc thu hồi được tài sản rất lớn của Nam có được từ hoạt động đánh bạc. Tại Quảng Ninh, số tiền 140 tỷ đồng của Nam được gửi tại nhà một người bạn. Dù trước đó, Nam đã có ý thức rửa tiền nhưng do số lượng quá lớn đối tượng vẫn chưa thể hợp thức hóa được.

Tại Quảng Ninh, các khoản tiền này vẫn còn trong các túi nilon đưa ra từ ngân hàng, để trong các thùng gỗ. Gia chủ được gửi tiền cứ để trong kho mà có khi còn chẳng thèm khóa cửa. Trước thời điểm vụ án được khám phá, chủ nhà đã thuê người quét lại sơn trong nhà kho. Khi đó, các công nhân xây dựng đã dùng các thùng đựng tiền làm giá đỡ để đứng lên quét sơn.

Để vận chuyển số tiền lớn này về, Công an tỉnh Phú Thọ phải áp tải một chặng đường dài từ Quảng Ninh về Phú Thọ. Trong ngày hôm đó, 10 máy đếm tiền của một ngân hàng phải đếm đến gần sáng hôm sau mới có thể niêm phong được số tiền trên vào Kho bạc...

Quá trình điều tra mở rộng, còn thu giữ 2 va ly tiền đô la Mỹ cùng vàng của Nam gửi tại TP Hồ Chí Minh. Khi mở còn niêm phong của FBI. Dù có nhiều tiền nhưng Nam có lối sống rất đơn giản. Nam vẫn dùng chiếc túi xách và chiếc ví cũ mèm được vợ tặng cho từ hàng chục năm nay. Nguyên nhân của việc này có lẽ cũng bắt nguồn từ hoàn cảnh đặc biệt của Nam. Từ nhỏ, anh ta đã thiếu thốn sự quan tâm của cả cha và mẹ, phần lớn thời gian anh ta ở với một người họ hàng nên rất trân trọng gia đình. Ngược lại, Dương lại có lối sống vô cùng khoáng đạt. Khi khám xét nhà Dương, cơ quan điều tra phát hiện hàng trăm chai rượu, trong đó có những chai rượu trị giá hàng trăm triệu đồng.

Quá trình đấu tranh, cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã làm rõ đường dây mua bán hóa đơn lớn nhất từ trước đến nay lên đến hơn 5.000 tỷ đồng, khởi tố 11 đối tượng. Trong đó, làm rõ vai trò của Châu Nguyên Anh cùng đồng bọn trong việc mua bán hóa đơn xảy ra tại Công ty VNPT EPAY và một số đối tượng khác trong đường dây.