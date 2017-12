Chuyển vụ thuê người đốt xe làm cha tử vong cho Hậu Giang

Sau khi điều tra ban đầu vụ án gây rung động xã hội, Cục C45, Bộ Công an bàn giao sáu bị can cùng hồ sơ cho Công an tỉnh Hậu Giang xử lý.

Cục C45, Bộ Công an vừa bàn giao xong sáu bị can cùng toàn bộ hồ sơ trong vụ đốt xe giết người xảy ra ở địa bàn tỉnh Hậu Giang cho Công an tỉnh Hậu Giang để tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

Sự việc gây rúng động dư luận.

Như Pháp luật TP.HCM đã thông tin, đêm 4.10 trên quốc lộ 61C (đoạn qua địa bàn xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A), xảy ra vụ đốt xe. Hậu quả ông Trần Văn Ri (74 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH SX-TM Kiên Bình, huyện Bình Chánh, TP.HCM) tử vong, bà Võ Thị Chiến (Phó giám đốc công ty này), ông Cai Văn Chung (tài xế) bị thương nặng.

Công an tỉnh Hậu Giang, trinh sát C45 vào cuộc và sau hơn 13 ngày điều tra, C45 bắt khẩn cấp sáu nghi can gồm Trần Kiều Trang (46 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM; con gái ông Ri), Cai Văn Chung (35 tuổi, quê huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vùng Tàu - tài xế của ông Ri), được xác định chủ mưu và cầm đầu. Nguyễn Quốc Huy (34 tuổi) và Nguyễn Hữu Lộc (24 tuổi, cùng quê Bến Tre với Huy) trực tiếp ra tay. Còn Nguyễn Thị The (56 tuổi), Phạm Thanh Toàn (46 tuổi), được xác định là trung gian.

Trần Kiều Trang.

Quá trình điều tra, C45 xác định do mâu thuẫn gia đình, con gái ông Ri là Trần Kiều Trang cho rằng ông Ri không quan tâm đến mẹ và các chị, ngược lại còn sống chung như vợ chồng với bà Chiến.

Không những thế, ông Ri còn đưa cả công ty cho bà Chiến quản lý nên bà Trang bực tức, đã thuê bà The tìm người đánh dằn mặt bà Chiến nhằm cắt mối quan hệ với ông Ri với giá 220 triệu đồng. Các đối tượng tham gia được thông qua tài xế Chung biết đường đi nước bước của bà Chiến.

Chiều 4.10 khi biết tin bà Chiến đi về Kiên Giang, Toàn liên lạc với Chung để biết thời gian bà Chiến từ Kiên Giang về đến TP.Cần Thơ thì Toàn thông báo cho Huy, Lộc bám theo bằng xe máy trên quốc lộ 61C.

Hơn 23h cùng ngày, khi ô tô của ông Ri chạy qua địa bàn xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A thì Huy vượt lên chặn đầu xe du lịch bảy chỗ do tài xế Chung chở ông Ri, bà Chiến cho đồng phạm ra tay.

Sáu người trong vụ việc bị bắt giữ.

Tại buổi họp báo về vụ án, Trung tướng Nguyễn Công Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự của địa phương. Hiện trường vụ án nơi vắng vẻ, không có nhân chứng, người bị hại lại là lái xe khai báo không rõ ràng. Tuy nhiên, Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo, C45 điều tra đúng hướng, các nghi can thực hiện hành vi phạm tội bị bắt sau 17 ngày gây án…

Trả lời PV sáng nay (29.12), Trung tướng Nguyễn Công Sơn cho biết sau khi điều tra xong, vụ việc xảy ra ở địa phương nào thì địa phương đó xem xét xử lý.