Clip: Người dân cùng CSGT vây bắt trộm xe trên phố

Khi 2 đối tượng đang tổ chức trộm xe trên phố bị người dân phát hiện, phối hợp cùng CSGT bắt giữ.

Xem clip người dân cùng CSGT khống chế tên trộm:

Công an Q.10, TP.HCM hiện đang lấy lời khai nghi can Cung Đình Quốc (SN 1981, ngụ Q.3, TP.HCM) để làm rõ hành vi “trộm cắp tài sản”.

Công an hiện đang truy bắt đồng phạm của Quốc là đối tượng tên Trung (ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Hiện trường vụ bắt giữ đối tượng Quốc được người dân dùng điện thoại, quay clip phát tán trên mạng xã hội.

Đối tượng tại cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, trưa 18.5 Trung dùng xe gắn máy chở Quốc rảo quanh nhiều tuyến đường ở Q.10, mục đích là trộm xe của người dân. Tại ngã tư Thành Thái - Tô Hiến Thành (Q.10), nhóm 2 đối tượng phát hiện có 1 xe tay ga hiệu Air Blade để bên lề đường, không ai trông coi nên quyết định trộm.

Trung dừng xe đợi sẵn, còn Quốc nhảy xuống, dùng đoản khóa, tiếp cận chiếc xe. Tuy nhiên ngay sau đó, hành vi của Quốc và Trung bị người dân phát hiện, hô hoán, tổ chức vây bắt.

Nhóm CSGT làm nhiệm vụ gần đó cũng tham gia hỗ trợ. Đối tượng Trung đã bỏ chạy thoát thân, còn Quốc bị bắt tại hiện trường, giao cho cơ quan công an xử lý.

Được biết, Trung là đối tượng có 1 tiền án tội “trộm cắp tài sản”. Còn đối tượng Quốc khai quen biết Trung ở 1 trung tâm cai nghiện, sau đó rủ nhau đi trộm cắp tài sản.

Hiện Công an Q.10 đang điều tra, xử lý.

Cũng trong ngày, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh (CS 113) Công an TP.HCM đã bàn giao nghi can Phạm Đáng Thương (SN 1995, ngụ Q.6, TP.HCM) cho Công an Q.6 để xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Theo đó, rạng sáng 17.5 tổ công tác 113 đi tuần tra địa bàn. Khi đến đường Phạm Văn Chí, P.7, Q.6, Cảnh sát 113 phát hiện 1 căn nhà trên đường này mở toang cửa, gần đó có 1 thanh niên đang ngồi trên xe gắn máy. Khi thấy công an, đối tượng vội bỏ phương tiện định tháo chạy thoát thân.

Đối tượng Thương làm việc tại cơ quan công an.

Cảnh sát 113 tổ chức truy đuổi một đoạn thì bắt được, dù tên này chống cự quyết liệt. Kiểm tra trong người đối tượng, cảnh sát thu giữ một số tang vật gồm 6 nhẫn kim loại màu vàng, 1 sợi dây chuyền vàng dài 44 cm. Ngoài ra tại hiện trường căn nhà có 1 xe máy bị phá khóa, 2 cây đoản, 1 cây xà beng...

Tại cơ quan công an, đối tượng khai báo tên Thương như trên và thừa nhận, thấy căn nhà vắng vẻ nên cùng đồng bọn (chưa rõ lai lịch) phá 3 lớp cửa vào trong trộm tài sản. Có một số tài sản là tiền, điện thoại trộm được, Thương đưa cho đồng bọn mang đi cất giấu. Còn Thương ở lại tiếp tục trộm xe gắn máy và nữ trang thì bị cảnh sát 113 phát hiện, bắt giữ.