Clip: Nhóm giáo viên, kiểm lâm tham gia "tiệc" ma túy

(Dân Việt) Cả 13 đối tượng đều dương tính với ketamine (ke - đá), thuốc lắc và cỏ Mỹ hay còn gọi là cỏ mặt quỷ.

Như Dân Việt đưa tin, khoảng 21h30 ngày 21.12, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Công an huyện Hương Khê đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ “đột kích” phòng VIP8 Karaoke Dubai, thuộc tổ dân phố 1, thị trấn Hương Khê phát hiện 13 đối tượng đang có hành vi sử dụng chất ma tuý. Trong số 13 đối tượng bị lực lượng công an Hà Tĩnh bắt giữ có đến 5 cán bộ, viên chức trên địa bàn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Cơ quan công an bắt giữ các đối tượng sử dụng ma tuý trong quán karaoke. Ảnh: CAHT

Trong đó, có 2 cán bộ ngành giáo dục, 1 cán bộ thuộc ngành ngân hàng, 1 cán bộ bảo hiểm Ngân hàng Công Thương và 1 cán bộ ngành kiểm lâm. Qua test nhanh của lực lượng chức năng, cả 13 đối tượng đều dương tính với ketamine (ke - đá), thuốc lắc và cỏ Mỹ hay còn gọi là cỏ mặt quỷ.

Clip cận cảnh nhóm giáo viên, kiểm lâm tham gia "tiệc" ma túy.