Cô gái chết bất thường trong phòng trọ ở trung tâm Sài Gòn

(Dân Việt) Người đàn ông Hàn Quốc bị tình nghi có liên quan đến cái chết của cô gái ở trung tâm Sài Gòn và đang bị công an truy tìm.

Công an phong tỏa hiện trường điều tra vụ án Ngày 4.1, các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp cùng Công an quận 1 truy tìm ông N.D (40 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) để phục vụ công tác điều tra vì tình nghi có liên quan đến cái chết của cô gái xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là chị L.T.N.H. (quê Cà Mau, tạm trú quận 1). Thông tin ban đầu, vào chiều 1.1, chị N.T.P. (28 tuổi, quê Cà Mau) đi về phòng trọ của mình ở đường Cô Bắc (phường Cô Giang, quận 1). Chị P. sau đó liên lạc và gọi cửa người đồng hương là chị H. (ở phòng đối diện) nhưng không được nên đã mở cửa phòng vào kiểm tra. Vừa đẩy cánh cửa phòng trọ, chị P. tá hỏa phát hiện người bạn đồng hương đã tử vong, trên mặt có nhiều vết bầm. Nhận tin báo, Công an quận 1 cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Trích xuất hình ảnh camera an ninh của ngôi nhà và khu vực xung quanh, công an xác định có người đàn ông trong phòng chị H. ở thời điểm chị tử vong. Khi công an cho nhận dạng thì chị P. khẳng định người đàn ông xuất hiện trong thời điểm xảy ra vụ án chính là ông D. Hiện, công an đang truy tìm ông D. để điều tra, làm rõ vụ án.

