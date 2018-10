Cô gái kêu đau tim giữa lúc hành sự, "yêu râu xanh" chở thẳng đi cấp cứu và cái kết

(Dân Việt) Tin nạn nhân bị đau tim thật, yêu râu xanh vội vàng đưa đến bệnh viện và bị bắt giữ ngay tại đây sau khi nhân viên y tế báo cảnh sát.

Khi đối mặt với "yêu râu xanh", nỗi sợ hãi gần như khiến các nạn nhân không dám chống cự hoặc nghĩ rằng chống cự là vô ích. Nhưng có rất nhiều trường hợp bằng sự nhanh trí, bình tĩnh đã thoát nạn thậm chí khiến kẻ đồi bại không dám thực hiện hành vi. Tuyến bài Những độc chiêu thoát khỏi "yêu râu xanh" sẽ cung cấp cho độc giả những câu chuyện thoát khỏi "yêu râu xanh" không tưởng. Qua đây cũng là bài học cho mọi người có thể xử trí khi gặp những kẻ có ý định giở trò đồi bại. Chân dung nghi phạm Lee Wells Jr Ép nạn nhân lên ô tô Năm 2016, một người phụ nữ ở Texas (Mỹ) đã trải qua nỗi sợ hãi và đau đớn khi bị một người đàn ông tấn công tình dục. Theo lời người phụ nữ này, khi cô đang đi qua khu vực có nhiều xe tải và xe hơi đỗ thì bỗng có một người đàn ông ép cô phải lên xe của hắn và chở tới một địa điểm khác để "giở trò". Nạn nhân hoàn toàn không biết chính xác địa điểm mà 2 người dừng lại vì không thông thuộc đường đi và địa bàn. Nghi phạm đã đánh và cố gắng cưỡng bức nạn nhân. Tuy nhiên, người phụ nữ đã cố la hét để "yêu râu xanh" có thể dừng hành động ghê tởm lại. Sự phản ứng dữ dội của nạn nhân khiến cho người đàn ông vô cùng tức giận và càng quyết tâm thực hiện hành vi đồi bại của mình. Thậm chí, trong khi nan nhận cố gắng thoát thân và chống cự, "yêu râu xanh" còn dùng thắt lưng đánh vào người. Nạn nhân là một phụ nữ gốc Ethiopia di cư đến Mỹ sinh sống. Cô và nghi phạm quen biết nhau tại địa điểm dành cho người vô gia sư sinh sống. Thậm chí, trước đó, đối tượng này đã tấn công tình dục cô 2 lần. Thoát thân nhờ một lời nói dối Trong khi yêu râu xanh đang cố gắng cưỡng bức, người phụ nữ nghĩ đủ mọi cách để có thể thoát thân. Nhờ một phút nhanh trí, cô giả vờ mình bị đau tim và có tiền sử mắc bệnh tim. Với người bị bệnh tim, những tình huống sợ hãi, căng thẳng rất dễ xảy ra cơn đau tim thậm chí nguy hiểm tính mạng. Khi thấy nạn nhân kêu đau, yêu râu xanh vội vàng đưa người phụ nữ đến trung tâm y tế để cấp cứu mà không mảy may nghi ngờ. Sau khi nhập viện, người phụ nữ nói với nhân viên y tế, bản thân sợ hãi khi ở cạnh người đàn ông đã đưa cô vào viện. Khi biết được đầu đuôi câu chuyện, các nhân viên y tế đã liên lạc với cảnh sát để trình báo sự việc. Nghi phạm bị bắt giữ ngay sau đó. Nghi phạm là Lee Wells Jr, 41 tuổi, ở Fort Worth. Lee bị cáo buộc bắt cóc một phụ nữ từ một nơi ở dành cho người vô gia cư, tấn công và cưỡng hiếp nạn nhân. Tại phiên tòa, đối tượng đã cúi đầu nhận tội và lĩnh mức án 10 năm tù. Lời nói dối bị đau tim của người phụ nữ đã giúp cô ngăn hành động mất nhân tính và thoát khỏi nanh vuốt của yêu râu xanh. Sau 2 lần cưỡng bức nạn nhân nhưng thoát tội, lần này, yêu râu xanh cuối cùng cũng phải trả giá cho hành động ghê tởm của mình. --------------------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của tuyến bài Những độc chiêu thoát khỏi "yêu râu xanh" vào 13h ngày 23/10/2018.

