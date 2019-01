Cô gái mang bầu đâm nam thanh niên nguy kịch

(Dân Việt) Ngày 3.1, Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ cô gái trẻ 19 tuổi để điều tra về hành vi dùng dao đâm bạn trai nguy kịch.

Theo Công an quận Bình Tân, cô gái và chàng trai bị đâm có mối quan hệ tình cảm và sống chung với nhau. Tuy nhiên do có mâu thuẫn nên cô gái 19 tuổi về ngoài Bắc. Ngày 31.12, cô gái quay trở lại TP.HCM thuê phòng trọ ở quận Bình Tân sinh sống và vẫn liên lạc với thanh niên nói trên.

Con hẻm nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: C.T

Chiều 2.1, nam thanh niên chở bạn gái từ phòng trọ tới nhà người thân để bàn bạc chuẩn bị cưới hỏi. Sau đó chàng trai chở cô gái trên xe máy về phòng trọ. Khoảng 18h cùng ngày, khi cả hai vừa đi tới con hẻm số 8 đường số 5, khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân thì cô gái bất ngờ rút dao đâm vào cổ chàng trai trọng thương. Người dân phát hiện đưa thanh niên đi cấp cứu và báo công an.

Công an có mặt đưa cô gái về trụ sở lấy lời khai điều tra làm rõ. Bước đầu, cô gái khai là do chàng trai từ chối và yêu cầu mình phải phá thai. Hiện công an đang điều tra làm rõ vụ việc.