Cô gái trẻ bị kề dao, cướp tiền tại cây ATM

(Dân Việt) Ngày 6/10, Công an TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đang giữ đối tượng Ngọ Văn Cường (34 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Giang, trú tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Tại cơ quan công an, Cường khai nhận hành vi phạm tội của mình. Do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Khoảng 16h30 ngày 29/9, Cường thủ dao đi tới trụ cây ATM của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Ngân hàng Vietcombank) nằm ở đường số 10, Khu công nghiệp Sóng Thần 2, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Trụ sở ATM nơi xảy ra vụ cướp.

Lúc này, chị Đ.Th.T.M. (18 tuổi, ngụ tỉnh Hà Tĩnh, trú tỉnh Bình Dương) đi vào trụ ATM để rút tiền thì Cường giả vờ là khách chờ rút tiền tiếp cận. Khi chị M. thực hiện thao tác rút 2,5 triệu đồng từ máy ra và chờ nhận thì Cường rút dao kề vào bụng chị. Cô gái 18 tuổi hoảng sợ thì Cường lấy 2,5 triệu đồng máy ATM nhả ra rồi tẩu thoát. Chị M. tới trụ sở công an trình báo.

Công an đã lấy lời khai khám nghiệm hiện trường, điều tra xác định Cường là người gây án nên truy bắt. Mới đây, công an phát hiện Cường nên bắt giữ đưa về trụ sở. Công an thu giữ cây vợt điện, con dao dài khoảng 20cm và khoảng 3,5 triệu đồng. Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.