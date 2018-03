Con gái thiếu nợ, mẹ bị giam giữ trái phép nhiều ngày

Không tìm được con nợ để lấy lại tiền, Nga đã giam giữ mẹ của con nợ để gây áp lực đòi lại tiền...

Ngày 10.3, Công an quận 3, TP.HCM cho biết đang lập hồ sơ tạm giữ Hoàng Thị Nga (61 tuổi, quê Hải Phòng) để làm rõ hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”.

Theo hồ sơ vụ việc, tối 8.3, anh T.K.L (27 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM) đến Công an phường 10, quận 3 trình báo về việc mẹ anh là bà L.T.L (53 tuổi, quê Hải Phòng, ngụ quận 7) bị một người bắt giam giữ tại một căn nhà trên đường Cách Mạng Tháng 8, phường 10, quận 3 từ ngày 6.3 và người đang giữ bà Lợi là bà Nga.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận 3 đã cử tổ công tác xuống hiện trường làm việc và đưa bà L ra ngoài an toàn. Làm việc với 2 bên, được biết, con gái bà Lợi là T.T.L.H (23 tuổi) vay tiền bà Nga nhưng không chi trả, bỏ trốn. Do không tìm được H, bà Nga đã bắt giữ bà Lợi để gây áp lực đòi tiền H.

