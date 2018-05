Cơn ghen âm ỉ hàng chục năm, ông lão bạo hành và sát hại vợ vứt xuống sông

Nghi vợ vẫn còn tình cảm với "mối tình đầu", ông Trương bạo hành vợ suốt nhiều năm, rồi sát hại cho xác vào bao tải vứt xuống sông.

Chiều 2/3/2015, một người đàn ông ở thành phố Hợp Dương, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) tản bộ trên đê Hoàng Hà, thời điểm này ít mưa, mực nước thấp. Một bao tải dứa nằm trong lòng sông cạn bỗng xuất hiện trong tầm mắt của ông. Tò mò mở ra xem, ông thoáng thấy bên trong có một phần thi thể nên hoảng hốt chạy về báo cảnh sát. Cảnh sát sơ bộ nhận định đây là vụ án giết người, vứt xác. Người chết là phụ nữ, tuổi từ 35 đến 65, chiều cao khoảng 1m65. Cảnh sát tìm kiếm toàn bộ khu vực xung quanh đều không thấy các phần thi thể khác. Pháp y cũng không thể xác định được nguyên nhân tử vong, chỉ có thể kết luận thời gian từ hơn 10 ngày trước. Theo CCTV, do trong bao tải có một tảng đá với vân và màu sắc đều rất giống với những tảng đá ở quanh hiện trường, cảnh sát nhận định hung thủ sau khi gây án đã cho một phần thi thể vào bao tải mang đến bờ sông, lấy đá ở đây cho vào bao tải rồi phi tang. Mực nước Hoàng Hà sau đó giảm xuống nên bao tải lộ ra. Điều này có nghĩa đây là hiện trường vứt xác chứ không phải bao tải trôi từ thượng nguồn xuống. Nhận định hung thủ phải kéo bao tải ra đến chỗ nước sâu tới ngực mới thả vì như vậy mới đủ sâu để che giấu, các điều tra viên lấy thông tin về mực nước sông Hoàng Hà từ cơ quan thuỷ văn. Qua đó, thời gian vứt xác dược xác định vào ngày 20 hoặc 21/2, mùng 2-3 Tết âm lịch. Một phần thi thể nạn nhân được khám nghiệm. Cảnh sát Hợp Dương xác định đây là bao tải chuyên dụng của một nhãn hiệu phân bón hoá học, miệng túi buộc chặt bằng sợi dây, bên trong túi có hai chi dưới. Từ thông tin trên bao tải, cảnh sát tìm được công ty sản xuất loại phân hoá học này. Lô hàng có mã số tương ứng được đưa đến Ninh Hạ, chỉ có 30 tấn được đưa đến một đại lý tại Thiểm Tây. Tiếp tục điều tra tại đại lý này, cảnh sát phát hiện toàn bộ số phân bón được tiêu thụ đến hai thôn, một trong số này chính là nơi phát hiện ra bao tải dưới sông. Khi việc điều tra chưa có kết quả, vào đầu tháng 5, một bà lão hơn sáu mươi tuổi đến cơ quan công an trình báo, nói em gái mất tích từ trước tết âm lịch. Người mất tích họ Đoàn, 55 lăm tuổi, cao 1m66, dáng người hơi béo. Thấy những đặc điểm này rất giống nạn nhân của vụ án đang điều tra, cảnh sát tìm gặp con gái bà Đoàn để lấy mẫu ADN và tìm hiểu tình hình. Con gái bà Đoàn cho biết ngày 16 tháng chạp đã đón mẹ đến Tây An sống cùng do hàng xóm nói bà thường xuyên bị bố cô (ông Trương) đánh đập. Ngày 26 tháng chạp, ông Trương đến Tây An đón bà Đoàn về sau khi thuyết phục rất lâu. Bà Đoàn nói với con gái, sau khi về sẽ bỏ ra ngoài đi làm thuê, dặn không được liên lạc với mình nữa, nếu không ông Trương biết được chắc chắn sẽ lại tìm và bắt bà về. Mùng 4 tết, ông Trương đến chỗ con tìm vợ, nói bà Đoàn đã bỏ nhà đi từ ngày 28 tháng chạp, tức chỉ hai ngày sau khi về nhà. Thấy bố tìm mẹ khắp nơi nhưng do được dặn trước, người con gái không nói gì thêm. Khi có kết quả xác minh người chết trong bao tải là bà Đoàn, cảnh sát tìm đến nhà thì ông Trương biến mất. Cô con gái cho biết lần cuối gặp bố là hôm ông nhận được điện thoại của cảnh sát. Sau đó, ông Trương có biểu hiện căng thẳng, rồi đi đâu không rõ. Ông Trương sau đó bị cảnh sát tìm ra tung tích. Làm việc với nhà chức trách , ông thú nhận đã giết vợ, sau đó chỉ chỗ tìm các bộ phận khác của cơ thể. Ông khai gây án do ghen. Trước khi lấy ông Trương, bà Đoàn yêu người cùng thôn. Cho rằng con đầu lòng không giống mình, ông thường xuyên mượn rượu để hành hạ vợ. Bà Đoàn âm thầm chịu đựng. Có lần, ông cầm dao đến vườn trái cây nhà người đàn ông kia chặt mất hơn hai mươi cây đào đang ra quả và bị chính quyền phạt nặng. Người con đầu, ông Trương cho rằng không phải "máu mủ" nên không quan tâm. Anh ta gây tội và bị kết án tù chung thân song ông chưa từng đến trại giam thăm hỏi. Sau khi đón vợ từ chỗ con gái về, ông Trương tiếp tục đánh đập thậm tệ. Sáng mùng hai tết, thấy bà Đoàn thu xếp hành lý để chuẩn bị đi làm thuê, ông đã lôi xuống bếp rồi sát hại. Cuối năm 2015, ông Trương bị tuyên án tử hình. Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy đứa con đang ngồi tù chính là con ruột của ông.

Theo Khang Diệp (VNE)

