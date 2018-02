Con rể dùng dao đâm chết bố vợ tối mùng 4 Tết

Trong lúc 2 vợ chồng Phương xảy ra xô xát, vợ chồng ông Hải (bố mẹ vợ Phương) đã vào can ngăn liền bị Phương cầm dao đâm túi bụi, khiến ông Hải tử vong trên đường đi cấp cứu, vợ và mẹ vợ của Phương bị thương nặng.

Vụ việc trên xảy ra vào khoảng 20h tối 19.2 (tức mùng 4 tết), theo thông tin ban đầu, vào thời điểm nói trên, Nguyễn Văn Phương (SN 1986), trú tại xã Yên Lợi, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đi xe máy đến nhà bố mẹ vợ là ông Lê Xuân Hải (60 tuổi), trú tại xã Yên Trung, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định (cách khoảng 5km) để nói chuyện với vợ.

Trong lúc nói chuyện, giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn và xô xát. Lúc này, thấy Phương cầm một con dao, nên vợ chồng ông Hải chạy vào can ngăn liền bị Phương đâm túi bụi, khiến ông Hải tử vong trên đường đi cấp cứu. Vợ Phương là Lê Thị Thiện và mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Quy bị thương nặng phải cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.

Trao đổi với PV qua điện thoại, ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch UBND xã Yên Trung, huyện Ý Yên cũng đã xác nhận sự việc trên. Ông Sơn cho biết thêm, trong lúc xảy ra sự việc có một người hàng xóm vào can ngăn cũng bị đối tượng dùng dao tấn công nhưng rất may tránh được, sau khi gây án, đối tượng bị người dân xung quanh vây bắt và giao cho lực lượng Công an.

Theo lực lượng chức năng, trong lúc gây án đối tượng Phương có hơi men trong người và có mâu thuẫn trước đó với vợ của mình.

Hiện Công an tỉnh Nam Định đã bắt giữ đối tượng Phương để điều tra về hành vi giết người.