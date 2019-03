Con trai lĩnh án chung thân vì đánh bố chấn thương sọ não, tử vong

(Dân Việt) Thấy bố hay rượu chè, trong lúc không kiềm chế nam thanh niên sinh năm 1998 ở Sóc Sơn (TP.Hà Nội) đã đánh bố chấn thương sọ não tử vong. Hôm nay (7.3), Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã tuyên án chung thân với bị cáo này.

Cụ thể, Toà án nhân dân TP.Hà Nội đã đưa Dương Xuân Trường (SN 1998, trú ở xã Tân Dân, Sóc Sơn, TP.Hà Nội) ra xé xử sơ thẩm. Trường bị truy tố trước toà về tội Giết người.

Nạn nhân trong vụ án là ông Dương Xuân Chiến (SN 1971, bố Trường).

Về diễn biến vụ án, ông Chiến thường xuyên uống rượu và say sưa, nhiều lần Trường cùng mẹ bị cáo khuyên nhủ nhưng ông Chiến vẫn không bỏ được tật uống rượu bê tha. Trong những cơn rượu say, một số lần ông Chiến đã bị con trai dùng chân tay đánh đấm.

Trong cơn tức giận, Trường đã đá vào đầu bố dẫn đến chấn thương sọ não, khiến người này tử vong.

Chiều 28.2.2018, Trường đi chơi điện tử về vẫn thấy bố say rượu nằm ngủ li bì, dù trước đó đã dặn dò bố. Nam thanh niên không kiềm chế, liền dùng chân đá liên tiếp vào đầu, vai của bố đẻ mình.

Lúc này, máu từ mồm ông Chiến chảy ra, Trường lên giường nằm ngủ. Tối cùng ngày, mẹ và em trai Trường về phát hiện ra sự việc, truy hỏi, ngay sau đó gia đình đã đưa ông Chiến đi cấp cứu.

23 giờ ngày 28.2, ông Chiến tử vong. Sáng hôm sau, Trường đã đến công an huyện Sóc Sơn đầu thú. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, ông Chiến bị xây xát nhiều chỗ, đa chấn thương. Trong đó, nguyên nhân chết do chấn thương sọ não nặng.

Tại toà hôm nay, căn cứ tài liệu, chứng cứ và lời khai của Trường tại toà, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Trường đã phạm tội “Giết người”.

Sau nghị án, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt Dương Xuân Trường mức án chung thân về tội Giết người.