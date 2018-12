Công an Hải Phòng thông tin về vụ nổ súng ở phố Hồ Sen

(Dân Việt) Chiều nay (26.12), Công an Hải Phòng chính thức thông tin về vụ nổ súng, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng xảy ra hồi 23h10 ngày 25.12 tại khu vực Hồ Sen, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng.

Theo đó, vào khoảng 22h00 ngày 25.12, khi Nguyễn Văn Hiền (sinh năm 1985, trú ở phường Kênh Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng) cùng nhóm bạn của mình đến quán Beer Club (số 6/29 Hồ Sen, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng) uống bia, có một nhóm gồm 2 - 3 đối tượng đến bàn gọi Nguyễn Văn Hiền ra ngoài cửa nói chuyện.

Khi đi ra ngoài, Hiền đã bị một nhóm khoảng 10 đối tượng dùng tay chân, ghế gỗ, hung khí đuổi đánh. Một đối tượng dùng hung khí đâm vào đùi trái của Hiền. Ngoài ra, nhân chứng tại hiện trường có nghe thấy khoảng 4 - 5 tiếng nổ.

Hiện trường vụ nổ súng.

Hậu quả, Nguyễn Văn Hiền bị thương tích ở đùi trái và xước ở mắt, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng).

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an quận Lê Chân phối hợp với các đơn vị chức năng Công an thành phố tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu giữ 2 đầu đạn cao su.

Hiện Công an Hải Phòng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.