Công an thông tin chính thức vụ kẻ mang lựu đạn cố thủ trong nhà

Ngày 2.10, Công an tỉnh Nghệ An đã thông tin chính thức về vụ việc bắt giữ các đối tượng Lê Ngọc Sơn và Hoàng Ngọc Sinh sử dụng vũ khí nóng cố thủ, chống đối lực lượng chức năng tại căn nhà số 128, đường Hồng Bàng, thành phố Vinh (Nghệ An) ngày 1.10.

Đối tượng Lê Ngọc Sơn tại cơ quan điều tra. (Ảnh: TTXVN) Nguyên nhân sự việc được xác định là do các đối tượng có mâu thuẫn từ trước với chị Hoàng Thị Phương, sinh năm 1983, chủ gara Hoàng Lâm, trú tại khối 15, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh. Cụ thể, khoảng 14h ngày 24.9, đối tượng Sơn điều khiển xe Mercedes màu đen biển kiểm soát 37A-383.96 đi đến gara ôtô Hoàng Lâm (địa chỉ, tòa nhà Hùng Vương, đại lộ Lê Nin, thuộc xóm 7, xã Nghi Phú, thành phố Vinh) để gặp chị Phương. Khi đến nơi, Sơn phát hiện xe Audi màu vàng biển kiểm soát 37A-256.95 của chị Hoàng Thị Dung (em gái chị Phương) đậu trước gara. Bực tức, Sơn đã sử dụng hai thanh kiếm chém làm vỡ kính chắn gió phía trước của xe. Sau đó, Sơn đi vào gara đe dọa, yêu cầu gặp chị Phương để giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên, chị Phương không tới nên Sơn đã bỏ về. Khi ra về, Sơn tiếp tục dùng kiếm chém vỡ kính chắn gió phía sau cửa lái và kính chắn gió phía sau xe ôtô biển kiểm soát 37A-256.95. Tại bản kết luận đánh giá tài sản số 201 ngày 1.10 của Hội đồng giám định xác định, tổng thiệt hại đối với chiếc xe ôtô biển kiểm soát 37A-256.95 do Lê Ngọc Sơn gây ra là 175 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Vinh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp số 68 ngày 28.9 đối với Lê Ngọc Sơn về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản” quy định tại Điều 178, Bộ luật Hình sự năm 2015. Khoảng 8h ngày 1.10, Công an thành phố Vinh cử 1 tổ công tác đến chỗ ở của Sơn, số 128 đường Hồng Bàng để thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp. Quá trình thi hành lệnh, Lê Ngọc Sơn và Hoàng Ngọc Sinh (bạn của Sơn khi đó có mặt trong nhà) đã có hành vi chống đối, mỗi người cầm trên tay 1 quả lựu đạn đe dọa, cản trở tổ công tác và cố thủ trong nhà của đối tượng. Đến khoảng 18h cùng ngày, Hoàng Ngọc Sinh xin đầu thú khi nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Trong khi đó, Sơn vẫn ngoan cố, lỳ lợm chống đối lực lượng chức năng. Trước tình hình trên, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động lực lượng gồm: cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, chó nghiệp vụ… cùng phương tiện bao vây, chốt chặn, phong tỏa hiện trường, đảm bảo an toàn cho người dân sống xung quanh khu vực, đồng thời tổ chức tuyên truyền, vận động thuyết phục, đấu tranh với đối tượng. Đến khoảng 23h40 cùng ngày, khi biết không thể chống đối được nữa nên Sơn đã ra đầu thú. Ngay sau đó, cơ quan công an đã khám xét nơi ở của Sơn, thu giữ 1 quả lựu đạn tại phòng ngủ tầng hai, 1 bình gas màu hồng, 1 con dao cùng 1 số giấy tờ, tài liệu khác. Trước đó, vào năm 2005, đối tượng Lê Ngọc Sơn bị Tòa án Nhân dân thành phố Vinh xử phạt 20 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy". Hoàng Ngọc Sinh có 2 tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” (năm 2014) và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” (năm 2016). Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo Nguyễn Oanh (TTXVN)

Tag: ôm lựu đạn cố thủ ở Nghệ An, ôm lựu đạn cố thủ, người đàn ông cố thủ ở Nghệ An, cảnh sát bao vây người đàn ông cố thủ, Nghệ An, Lê Văn Sơn