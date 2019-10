Cụ bà 70 bị tên cướp đâm thủng phổi, đứt mạch máu, rách màng tim

(Dân Việt) Tên cướp đã đâm cụ bà 7 nhát dao khiến nạn nhân vẫn đang trong tình trạng hôn mê, phải thở bằng máy.

Ngày 9/10, bác sĩ Nguyễn Xuân Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, bà Lê Thị Phương (70 tuổi, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), nạn nhân của vụ giả vờ mua dâm để cướp tài sản xảy ra vào sáng 7/10 vừa qua tại địa chỉ 390 Nguyễn Lương Bằng vẫn chưa qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi đặc biệt.

Bác sĩ Xuân Anh thông tin, bà Phương nhập viện trong tình trạng bất tỉnh, đa vết thương, mất rất nhiều máu, có lúc ngưng tuần hoàn với 7 vết đâm bằng dao vào tay, ngực, bụng. Tất cả 7 vết thương này đều sâu và phức tạp.

Cụ thể, tay trái có 3 vết thương làm đứt thần kinh trụ, đứt mạch máu và đứt khối cơ, 2 vết đâm vào ngực và 2 vết đâm thấu bụng, rách màng ngoài tim, thủng phổi, tràn máu, tràn khí màng phổi và thủng đại tràng.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Anh cho biết thêm, sau khi được đưa vào bệnh viện, ê kíp y bác sĩ đã xử lý mạch máu, tiến hành nối thần kinh trụ, nối mạch máu, nối cơ tay trái cho bệnh nhân. Cùng lúc, các bác sĩ tiến hành cấp cứu tim mạch, nối màng tim, thực hiện các thủ thuật liên quan dẫn lưu khí màng phổi. Sau đó, ruột của bệnh nhân được đưa ra ngoài phẫu thuật làm hậu môn tạm.

“Đến nay, các thông số huyết động, huyết áp của bệnh nhân tạm ổn định. Tuy nhiên, cụ Phương vẫn còn trong tình trạng hôn mê, phải thở bằng máy nên bệnh viện chưa thể đánh giá được. Khi nào bệnh nhân ngưng thở máy thì mới có thể đưa ra đánh giá tình trạng của bệnh nhân. Dù bệnh nhân có tỉnh lại một chút nhưng khả năng hồi phục hay không phải chờ thêm thời gian mới có thể khẳng định được”, bác sĩ Xuân Anh cho hay.

Đối tượng Lực bị công an quận Liên Chiểu, Đà Nẵng bắt giữ sau 1 giờ gây án. Ảnh: Đình Thiên

Liên quan đến vụ án này, sau khi hoàn tất thủ tục ban đầu, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Liên Chiểu đã chuyển giao nghi phạm Nguyễn Văn Lực (SN 1994, xã Quỳnh Tam, Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Đà Nẵng thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Theo cơ quan điều tra, bước đầu Lực thừa nhận hành vi cướp tài sản, dùng dao tấn công cụ Phương và cô gái tên Trang tại quán cắt tóc trên đường Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.