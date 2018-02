Cưỡng bức chị dâu bất thành, gây thảm án 5 người thương vong

(Dân Việt) Sau khi cưỡng hiếp chị dâu bất thành, Huỳnh điên cuồng chém ông nội và cháu ruột tử vong trước khi treo cổ tự sát.

Cơ quan chức năng khám nghiệm vụ án Huỳnh dùng dao truy sát 4 người thân trong gia đình. (Ảnh Báo giao thông) Ngày 21/2, ông Vi Văn Lực - Chủ tịch xã Phan Thanh, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng cho biết, Công an tỉnh Cao Bằng đang điều tra, làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn xã làm 3 người chết, 2 người bị thương. Nghi phạm gây ra vụ án là Hoàng Văn Huỳnh (19 tuổi, ở xã Phan Thanh) đã tự sát. Ông Vi cho biết, thông tin ban đầu, khoảng 7h30 ngày 18.2 (mồng 3 Tết), sau khi đi chơi về Huỳnh vào phòng chị K (25 tuổi, là chị dâu của Huỳnh) đang ngủ cùng 2 con đẻ là M (5 tuổi) và T (7 tuổi). Sau đó,Huỳnh có hành vi sờ mó, tụt quần chị K xuống nhằm thực hiện hành vi giao cấu. Hoảng hốt, chị K chống cự và bỏ chạy ra ngoài kêu cứu thì bị Huỳnh dùng dao chém làm chị K bị thương. Lúc này, ông L (74 tuổi, ông nội của Huỳnh, ở cùng nhà) nghe tiếng cháu dâu kêu cứu nên chạy đến can ngăn thì bị Huỳnh dùng dao chém chết tại chỗ. Trong lúc điên cuồng, Huỳnh tiếp tục dùng dao chém cháu T chết tại chỗ và chém cháu M bị thương. Sau đó, Huỳnh vào bếp, đóng cửa và dùng dây điện treo cổ tự tử. Chị K và cháu M được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Bảo Lạc. "Khi gây án Huỳnh có biểu hiện ngáo đá. Hiện sức khỏe cháu M đã ổn định", ông Lực thông tin. Sau khi xảy ra vụ án, Ban Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Bảo Lạc khám nghiệm hiện trường, các tử thi và thực hiện các bước điều tra tiếp theo. Trước thông tin của vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng để động viên, chia sẻ nỗi đau với chị K và gia đình bị hại.

