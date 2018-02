Cướp tiệm vàng táo tợn ở Bình Dương

Giả vờ là khách mua vàng, nam thanh niên bất ngờ dùng vật cứng đập bể tủ kính, lấy đi nhiều vòng vàng, nữ trang.

Các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp cùng Công an thị xã Dĩ An để điều tra, truy xét vụ cướp tiệm vàng xảy ra đêm 4.2 trên địa bàn.

Công an đang làm việc với chủ tiệm vàng để xác định số tài sản bị cướp. Đồng thời, lấy lời khai của các nhân chứng, trích xuất hình ảnh camera an ninh ở khu vực xung quanh nhằm nhận diện, truy bắt kẻ gây án.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h30 hôm 4.2 tại tiệm vàng Kim Thành, đường ĐT743A, KP Tân Long, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, chỉ có một mình nữ chủ tiệm đứng bán hàng. Lúc này, có 1 thanh niên dừng xe máy phía trước rồi đi vào tiệm.

Công an phong tỏa để điều tra hiện trường vụ cướp xảy ra tại tiệm vàng Kim Thành, TX Dĩ An.

Người thanh niên hỏi chủ tiệm vàng như là khách mua hàng. Bất ngờ, người khách rút từ trong người ra hung khí (chưa rõ loại gì) chuẩn bị sẵn, vung tay đập bể tủ kính trưng bày, lấy đi nhiều vòng vàng, nữ trang.

Sự việc diễn ra quá nhanh, nữ chủ tiệm không kịp phản ứng. Khi kẻ cướp lên xe thì chủ tiệm vàng và người dân xung quanh mới truy hô, đuổi theo nhưng không kịp.

