Đại gia ở Ninh Bình bị trộm đột nhập, lấy đi 200 cây vàng

(Dân Việt) Một đại gia ngành xây dựng ở tỉnh Ninh Bình mới đây trình báo bị mất trộm 200 cây vàng. Quá trình điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã phát hiện ra băng nhóm trộm cắp vô cùng tinh vi.

Vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Ninh Bình) đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các tỉnh, phá án thành công ổ nhóm đột nhập vào nhà biệt thự một đại gia về ngành xây dựng ở phường Ninh Khánh, TP.Ninh Bình trộm 200 cây vàng SJC 9999.

Về diễn biến vụ việc, vào ngày 18.9, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Ninh Bình) nhận được tin báo của ông Đinh Quang M (SN 1947 ở phường Ninh Khánh, TP.Ninh Bình) trình báo, đêm ngày 17.9, gia đình đã bị kẻ gian đột nhập, phá két trộm cắp 200 cây vàng SJC 9999 (khoảng hơn 7 tỷ đồng).

Nắm bắt được thông tin, Công an tỉnh Ninh Bình khẩn trương tiến hành phối hợp với các đơn vị khám nghiệm hiện trường, tiến hành các hoạt động điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ; xác lập chuyên án đấu tranh truy bắt đối tượng, thu giữ vật chứng.

Tiến hành rà soát hàng trăm ổ nhóm, sàng lọc hàng nghìn đối tượng, trong đó tập trung vào các ổ nhóm trộm cắp tài sản hoạt động liên tỉnh, liên tuyến, sau gần 1 tháng, Phòng CSHS Công an tỉnh Ninh Bình thấy nổi lên một nhóm 4 đối tượng ở tỉnh Thái Bình có dấu hiệu nghi vấn.

Số trang sức cơ quan công an thu giữ được khi khám xét nhà các đối tượng.

Nhóm này gồm: Phạm Văn Cửu (SN 1986, Mê Linh, Đông Hưng, Thái Bình), Nguyễn Quang Nguyên (SN 1986, Phú Lương, Đông Hưng, Thái Bình); Nguyễn Công Hoan (SN 1995, Phú Lương, Đông Hưng, Thái Bình) và Phạm Ngọc Luyện (SN 1996, Mê Linh, Đông Hưng, Thái Bình), do Phạm Văn Cửu cầm đầu.

Xác minh đối tượng, phát hiện Cửu là đối tượng nghiện ma tuý, từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, nhóm đối tượng này hoạt động rất chuyên nghiệp, sử dụng ô tô, mô tô để đi trộm cắp.

Theo đó, để thực hiện được hành vi trộm cắp liên tỉnh, chúng đi các tỉnh, theo dõi, phát hiện nhà dân có nhiều tài sản, sơ hở, dùng xà cầy, tô vít mang theo cậy phá cửa đột nhập vào nhà lục soát, đập phá két trộm cắp tài sản. Khi lấy được, chúng đem đi tiêu thụ để lấy tiền tiêu xài. Đặc biệt, nhóm này là nghi vấn đã trộm cắp tài sản tại nhà ông Đinh Quang M đêm ngày 17.9.

Nhận thấy đủ chứng cứ, cơ quan công an đã bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng Cửu, Nguyên và Luyện, thời điểm này, Nguyễn Công Hoan đã bỏ trốn. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 112 nhẫn vàng tây, 150 dây chuyền vàng trắng, 225 lắc tay vàng trắng, số tiền 75 triệu đồng, 1 khẩu súng bắn đạn nổ và 3 viên đạn chưa qua sử dụng.

Trước Cơ quan điều tra, Cửu, Nguyên và Luyện đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp 200 cây vàng SJC 9999 tại nhà ông M. Đáng chú ý, các đối tượng còn khai nhận đã gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản tại TP.Ninh Bình, Hà Tĩnh.

Ở địa phương nơi các đối tượng Cửu và Luyện sinh sống, lãnh đạo UBND xã Mê Linh cho biết, Cửu là đối tượng nghiện ma tuý, từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và mới đi tù về.

Với Nguyên và Hoan, lãnh đạo UBND xã nơi các đối tượng cư trú cho biết, đối tượng Nguyên có vợ và hai con cũng thường sống theo kiểu xã hội đen, tuy nhiên không gây gổ với ai.

Còn Nguyễn Công Hoan, gã trai này cũng thuộc diện quan tâm theo dõi của địa phương.