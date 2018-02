Đắk Lắk: Bắt cả đoàn xe công nông độ chế chở gỗ lậu trong đêm

(Dân Việt) Lực lượng chức năng mật phục trong đêm bắt giữ nhiều xe công nông độ chế chở hàng chục hộp gỗ được cưa xẻ vuông vắn từ trong rừng ra để mang đi tiêu thụ.

Ngày 28.2, ông Hòa Quang Khiêm, Chủ tịch UBND huyện M’Đrắk (Đắk Lắk) cho biết, lực lượng chức năng của huyện vừa mật phục bắt giữ nhiều công nông độ chế đang vận chuyển gỗ trái phép trên đường ra khỏi rừng.

Gỗ tang vật được bắt giữ trong đêm 27.2 (ảnh Tiến Ninh).

Cụ thể, ngày 27.2, sau khi nhận được tin báo của dân, lực lượng chức năng của huyện đã tổ chức đón lõng lâm tặc tại thôn 5, xã Krông Á, huyện M’Đrắk. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, tại đây đã xuất hiện 5 xe công nông độ chế, mỗi xe đang đang chở từ 10-15 hộp gỗ đã được cưa xẻ vuông vắn, mỗi hộp dài khoảng 3m từ trong rừng ra. Bị phát hiện, lâm tặc đã nhanh chóng bỏ xe và gỗ lại hiện trường để lẩn trốn.

Qua kiểm tra, công an huyện M’Đrắk còn phát hiện 1 bãi đang tập kết gỗ cách chiếc xe đầu tiên gần 3 km với số lượng 42 hộp gỗ đang chuẩn bị đưa đi tiêu thụ. Do lượng gỗ lớn và phân tán, nên Công an huyện huyện M’Đrắk phải tăng cường thêm người để bảo vệ hiện trường và tang vật. Đồng thời cử cán bộ, chiến sĩ tiếp tục truy bắt các đối tượng bỏ trốn.

Trưởng công an huyện M'Đrắk, Đại tá Nguyễn Quang Trung, cho biết, đây là vụ phá rừng khai thác lâm sản trái phép khá nghiêm trọng với số lượng lớn trên địa bàn. Công an huyện sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ xử lý các đối tượng liên quan trước pháp luật.

Theo cơ quan chức năng có hơn 30 khối gỗ đã được cưa xẻ vuông vắn từ trong rừng trước khi được lâm tặc vận chuyển đi tiêu thụ (ảnh Tiến Ninh).

Thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, ông Y Sy H’Đơk- Chi Cục trưởng, cho biết, có tổng cộng 72 hộp gỗ với khối lượng 19,112 m3 đang được lâm tặc vận chuyển thì bị phát hiện và bắt giữ. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện thu giữ thêm gần 13m3 nữa tại một bãi gỗ ở tiểu khu 789, thuộc lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp M’Đrắk quản lý.

Bước đầu xác định, toàn bộ số gỗ trên là gỗ bứa, được khai thác cách đây chừng 3-4 tháng. Ông Y Sy H’Đơk cũng cho biết, trong ngày mai (1.3) đơn vị sẽ thành lập đoàn để cùng Công an huyện M'Đrắk giám định hiện trường, làm rõ xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan.

Được biết, liên quan đến vụ việc này hiện có một đối tượng đang bị bắt giữ để điều tra.