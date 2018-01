Đâm chết dượng rể vì nghi quay lén em gái tắm

Cho rằng dượng rể dùng điện thoại quay trộm em gái mình tắm, Nhựt đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh An Giang vừa hoàn tất bản kết luận điều tra, đồng thời chuyển hồ sơ đến VKSND cùng cấp đề nghị truy tố đối với Nguyễn Thanh Nhựt (SN 1998, ngụ khóm Tây Khánh 8, phường Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) về tội Giết người.

Nạn nhân là anh Nguyễn Ngọc T (SN 1994, cư trú ấp Tân Thành, xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang), là dượng rể của Nhựt.

Hiện trường vụ án và đối tượng Nhựt (ảnh nhỏ).

Kết luận điều tra cho thấy, khoảng 19h ngày 7.11.2017, em N.N.T (SN 2003, là em gái của Nhựt) vào nhà tắm ở nhà bà ngoại thì nghe chuông điện thoại reo nên đi ra xem.

Lúc này, em N.N.T thấy T đang đứng trên máy giặt sát vách nhà tắm lấy điện thoại trên nóc nhà tắm xuống, nghi ngờ T sử dụng điện thoại quay phim khi mình tắm nên N.N.T về kể với gia đình.

Khoảng 20h cùng ngày, N.N.T về nhà nói với bà L (mẹ ruột N.N.T) đến gặp T để hỏi về việc quay phim khi N.N.T tắm nhưng T không thừa nhận và hai bên xảy ra cự cãi.

Cùng lúc này, Nhựt đang chơi game gần đó nghe tiếng cãi vã nên chạy về nhà bà ngoại. Khi thấy T đang cãi nhau với bà L ở trong phòng khách nên Nhựt nhặt khúc gỗ ném trúng vào người T, tức giận T nhặt khúc gỗ này xông lại đánh bà L.

T chạy vào phòng ngủ lấy dao chạy ra, Nhựt cũng lấy 1 dao Thái Lan trong phòng khách, hai bên giằng co Nhựt đâm liên tục nhiều nhát vào người T.

T được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó, còn Nhựt đến cơ quan công an ra đầu thú.

Qua kiểm tra trên điện thoại của T và các thiết bị lưu trữ khác trong gia đình, hoàn toàn không có hình ảnh hay clip nào về cảnh em gái Nhựt đang tắm.