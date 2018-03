Đang ăn cháo, người đàn ông bị chém gục tại chỗ

(Dân Việt) Người đàn ông đang ngồi ăn cháo đêm với bạn, bất ngờ bị 2 thanh niên lao đến chém tới tấp.

Nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện. Ngày 5.3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Thái Hòa, Nghệ An cho biết: Đơn vị đã nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Sỹ Yên (SN 1979, trú khối Tân Phú, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa) về việc bị 2 người lạ mặt chém bị thương nặng. Theo đơn trình báo của nạn nhân, vào lúc 23h30 đêm 1.3, anh Yên đang cùng hai người bạn là Nguyễn Hữu Hoàng và Đặng Văn Hùng ăn cháo tại quán ăn Mai Việt thuộc khối Tân Thành, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa. Khi đang thanh toán tiền, bất ngờ có hai thanh niên điều khiển xe máy dừng lại tại quán, tay cầm thanh kiếm dài khoản 80cm lao tới, chém tới tấp vào người khiến anh Yên bị thương nặng, ngất tại chỗ. Sau đó, 2 đối tượng trên lên xe bỏ chạy, người dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, người bị thương nặng. Nạn nhân Yên được các bác sĩ khâu vết thương ở nhiều nơi trên cơ thể và đang được điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu, bệnh viện đa khoa Tây Bắc. Hiện, vụ việc đang được công an thị xã Thái Hòa điều tra, làm rõ.

Tag: trong an, bi chem khi dang an chao, tin nghe an, truy sat, tin tuc, an ninh, tin an ninh, bao an ninh, phap luat, bao phap luat, tin phap luat, viet nam, tin tuc 24h, tin tuc trong ngay, tin tức, tin moi, tin nhanh, tin nong, bao, vn