Danh tính 5 SV trường cảnh sát đuổi đánh khiến 1 thanh niên tử vong

(Dân Việt) Ngày 21.9, liên quan đến vụ “nhóm sinh viên trường cảnh sát đuổi đánh khiến 1 thanh niên tử vong” như đã thông tin, Công an quận 9, TP.HCM cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý với nhóm đối tượng là sinh viên của Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 2 về hành vi cố ý gây thương tích dẫn tới cái chết của anh T.T.P.P.T (SN 1989, ngụ quận 2, TP.HCM).

Nhóm đối tượng này gồm: Nguyễn Thế Hậu (SN 1995, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Chu Huy Hoàng (SN 1996, ngụ tỉnh Bình Phước), Đoàn Võ Anh Duy (SN 1993, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM), Phạm Minh Tân (SN 1992, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) và Lê Tiến Lâm (SN 1993, ngụ tỉnh Bình Dương). Tất cả các đối tượng đều tạm trú ở Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 2.

Theo khai báo, chiều 18.9, cả 5 sinh viên trên rủ nhau “trốn” ra khỏi trường để đi nhậu ở đường Nguyễn Văn Tăng, quận 9 tới khi ngà ngà say thì quay lại trường. Đến 20h cùng ngày, trong lúc đi về thì nhóm la hét, chửi bới khiến nhiều người dân bất bình. Một người phụ nữ khuyên can bị nhóm này chửi bới thậm tệ.

5 sinh viên trường cảnh sát đuổi đánh khiến 1 thanh niên tử vong. Ảnh: C.T

Khi vừa đi tới gần shop quần áo ở địa chỉ số 242 đường Nguyễn Văn Tăng, phường Long Thạnh Mỹ, nhóm trên bắt gặp anh T chở bạn gái đi trên xe máy. Nhóm đối tượng đi hàng ngang giữa đường nên anh T tìm cách tránh để khỏi đụng. Lúc này, 5 đối tượng chửi bới và đuổi theo đánh đôi nam nữ. Đôi nam nữ kêu cứu và chống trả lại thì bị nhóm này xông vào đánh tới tấp.

Sau đó, do bị thương nên anh T bỏ xe máy tháo chạy. Sợ bị nhóm trên truy đuổi, anh T chạy vào shop quần áo để trốn thì va phải kính làm kính vỡ cắt trúng cổ. Nhóm đối tượng chạy lại tiếp tục đánh đá anh T. Khi người dân gần đó phát hiện, các đối tượng vội bỏ chạy khỏi hiện trường.

Công an đã đưa anh T và bạn gái đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên anh T đã tử vong. Công an đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera an ninh xác định nhóm đối tượng gây án nên truy bắt.

Tối cùng ngày, công an xác định nhóm đối tượng ở trong trường nên đã mời về trụ sở đấu tranh. Qua khai báo, nhóm trên thừa nhận hành vi. Trong đó, 2 người trong nhóm khai không tham gia đánh mà chỉ đứng can ngăn.

Nguồn tin của phóng viên cho biết, nhóm đối tượng có liên quan đã “trốn” ra khỏi Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 2 vào chiều tối 18.9 để đi nhậu. Theo quy định, các sinh viên không được rời khỏi trường vào buổi tối, muốn rời trường buổi tối phải có giấy phép của trường.