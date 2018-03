Đề nghị truy tố nữ phóng viên nhận 730 triệu đồng để "gỡ 3 bài báo"

(Dân Việt) Sau khi có kết luận điều tra, phía Công an quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) đã chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát đề nghị truy tố đối với Phạm Lê Hoàng Uyển - phóng viên Tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận điều tra, từ ngày 31.7.2017 đến 2.8.2017, Báo Phụ nữ TP.HCM đăng liên tiếp 2 bài báo với tiêu đề “Lần theo đường dây huy động 600 tỷ cho dự án ma”, “Ve sầu thoát xác” có nội dung phản ánh Công ty cổ phần Bất động sản Cao Thắng và Công ty cổ phẩn Quốc tế Ước Mơ Việt (do ông Võ Thành Long làm Tổng Giám đốc) hoạt động kinh doanh, huy động vốn không minh bạch, có dấu hiệu lừa đảo.

Uyển tại cơ quan Công an.

Sau đó, ông Long điện thoại cho Uyển (Long quen biết Uyển từ trước) nhờ tìm hiểu xem phóng viên nào đăng bài viết và hỏi Uyển cách gỡ bài. Tuy nhiên, Uyển trả lời muốn gỡ 2 bài phải lo 200 triệu đồng. Lúc này, Long chưa đồng ý.

Đến ngày 4.8.2017, Báo Phụ nữ TP.HCM tiếp tục đăng bài thứ 3 phản ánh Công ty bất động sản Cao Thắng “Vẽ khu du lịch 1.000 tỷ bằng miệng”. Thấy vậy, Long tiếp tục điện thoại nhờ Uyển lo gỡ 3 bài báo này.

Mặc dù Uyển biết không có khả năng liên hệ để gỡ các bài báo cho doanh nghiệp của Long nhưng vẫn nhận lời. Uyển trả lời với Long muốn gỡ phải trả chi phí 700 triệu đồng cộng với chi phí cho Uyển đi lại 30 triệu đồng, tổng cộng 730 triệu đồng. Uyển yêu cầu Long đưa trước 350 triệu đồng, số tiền còn lại sau khi gỡ bài xong sẽ thanh toán.

Vì sợ bị Báo Phụ nữ TP.HCM tiếp tục đăng bài, ảnh hưởng đến hoạt động của công ty nên ông Long đồng ý. Sau đó, Uyển điện thoại nhờ Võ Hoàng Hà (phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) tìm cách hợp thức hóa việc nhận tiền từ ông Long bằng cách làm hợp đồng mua bán cây kiểng.

Trong quá trình trong trao đổi, ông Long nhận thấy Uyển có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên đã chủ động trình báo với Công an TP.Cần Thơ.

Đến ngày 6.8.2017, Uyển và Hà đến gặp ông Long để nhận tiền tại quán cà phê Hoa Cau (đường Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều) thì bị Công an TP.Cần Thơ bắt quả tang và thu giữ 280 triệu đồng cùng một số tang vật có liên quan.

Trong quá trình điều tra, phía công an xác định có đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh Uyển và đồng bọn đủ yếu tố cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 28.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều đã hoàn thành kết luận điều tra, chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố đối với bị can Uyển và Hà với tội danh trên.