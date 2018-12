Đêm định mệnh của những gia đình gặp họa sát thân

(Dân Việt) 5 người trong một nhà bị sát hại ngày giáp Tết; “Yêu râu xanh” gây tội ác “động trời” ở Cao Bằng; Giết người yêu, giấu xác ở TP.HCM;… là những vụ án gây rúng động năm 2018.

5 người trong một gia đình bị sát hại ngày giáp Tết Hiện trường vụ án mạng Tối 15.2.2018 (30 Tết), trong khi mọi người đang tất bật chuẩn bị đón Giao thừa, thì tại căn nhà trong hẻm 131 đường số 7 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) xảy ra vụ án mạng kinh hoàng, 5 người trong một gia đình bị sát hại. Nạn nhân được xác định là Ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi), bà Mai Thị Hồng (37 tuổi, vợ ông Chinh), Mai Xuân Triệu (13 tuổi), Mai Huyền Diệu (11 tuổi) và Mai Huyền Diệp (6 tuổi, đều là con ông Chinh). Ngay lập tức, hàng trăm trinh sát được huy động để truy tìm kẻ thủ ác. Chưa đầy 24 giờ sau, hung thủ của vụ án Nguyễn Hữu Tình (18 tuổi, quê An Giang) đã sa lưới. Tình là nhân viên cơ sở gia công máng xối do ông Chinh làm chủ. Hung thủ Nguyễn Hữu Tình được di lý từ Long An về TP Hồ Chí Minh điều tra, xử lý Tại cơ quan công an, sát thủ 18 tuổi khai nhận, do thường xuyên bị chủ la mắng nên Tình nuôi hận và quyết tâm sát ông bà chủ. Khoảng 4h sáng ngày 14.2 (28 tết), Tình sử dụng 2 con dao có sẵn trong nhà ông Chinh và ra tay sát hại ông Chinh, bà Hồng. Để bịt đầu mối, đối tượng ra tay luôn đối với 3 người con gái của vợ chồng chủ nhà. Sau khi gây án, Tình lấy chiếc xe tay ga của nạn nhân rồi bỏ trốn, đến ngày 16.2 thì bị bắt giữ. Tại phiên tòa diễn ra ngày 9.7, với tội giết người HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tình mức án cao nhất tử hình. “Yêu râu xanh” gây thảm án 4 người chết ở Cao Bằng Hiện trường vụ thảm án và bị can Lý Đình Khánh (ảnh nhỏ) Rạng sáng 7.5, tại xã Quang Trọng, huyện Thạch An (Cao Bằng) đã xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, làm 4 người trong một gia đình tử vong, trong đó có 2 phụ nữ và 2 trẻ em. Đối tượng gây ra vụ thảm án Lý Đình Khánh (SN 1987, trú tỉnh Cao Bằng) bị công an bắt giữ ngay sau đó. Tại cơ quan điều tra, Khánh khai nhận, đã lẻn vào nhà chị Phương (ở xã Quang Trọng) trêu ghẹo, định hiếp dâm nạn nhân. Chị Phương chống cự bỏ chạy sang nhà người em dâu tên Coi ở bên cạnh cầu cứu. Khi chị Coi vừa mở cửa, Khánh đuổi kịp chém chết chị Phương, 1 cụ già và 2 cháu nhỏ ở trong nhà. Sau khi gây án, Khánh còn quay lại nhà chị Phương châm lửa đốt rồi mới bỏ trốn. 2 tiếng sau, sát thủ máu lạnh bị bắt giữ trong lúc đang trốn cạnh bìa rừng. Ngày 11/5, Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lý Đình Khánh về tội “Giết người”. Cưỡng bức chị dâu bất thành, gây tội ác kinh hoàng Cơ quan chức năng khám nghiệm vụ án Huỳnh dùng dao truy sát 4 người thân trong gia đình. (Ảnh Báo giao thông) Khoảng 7h30 ngày 18.2 (mồng 3 Tết), sau khi đi chơi về, Huỳnh vào phòng chị K (25 tuổi, là chị dâu của Huỳnh) đang ngủ cùng 2 con đẻ là M (5 tuổi) và T (7 tuổi). Sau đó, Huỳnh có hành vi sờ mó, tụt quần chị K xuống nhằm thực hiện hành vi giao cấu. Hoảng hốt, chị K chống cự và bỏ chạy ra ngoài kêu cứu thì bị Huỳnh dùng dao chém làm chị K bị thương. Lúc này, ông L (74 tuổi, ông nội của Huỳnh, ở cùng nhà) nghe tiếng cháu dâu kêu cứu nên chạy đến can ngăn thì bị Huỳnh dùng dao chém chết tại chỗ. Trong lúc điên cuồng, Huỳnh tiếp tục dùng dao chém cháu T chết tại chỗ và chém cháu M bị thương. Sau khi gây án, Huỳnh vào bếp, đóng cửa và dùng dây điện treo cổ tự tử. Giết người yêu, giấu xác ở quận Gò Vấp Hung thủ Vũ Ngọc Hiếu (ảnh nhỏ) Ngày 4.6.2018, người dân sống tại hẻm 146 đường số 8, phường 11, quận Gò Vấp (TP.HCM) bống thấy mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ căn nhà khóa trái cửa. Lực lượng chức năng sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường và phát hiện nhiều phần thi thể của một người phụ nữ đang phân hủy. Nạn nhân được xác định là chị Đ.Y.N. (SN 1991, ngụ huyện Bình Chánh). Hung thủ gây ra vụ án Vũ Ngọc Hiếu (29 tuổi, quê Gia Lai) đã bị bắt giữ ngay sau đó. Tại cơ quan điều tra, Hiếu khai nhận, có quan hệ tình cảm với chị N. nhưng hai người đã chia tay. Do thấy trên tài khoản Zalo của nạn nhân chụp hình thân mật với người khác. Hiếu nghi ngờ giữa hai người họ chuẩn bị cưới nên ghen tuông. Tối 31/5, Hiếu hẹn nhóm bạn và N. đi uống nước, sau đó đưa nạn nhân về căn nhà trọ để nói chuyện rồi ra tay sát hại, phân xác phi tang. Hiếu bỏ trốn đến ngày 4.6 thì bị trinh sát bắt giữ. Ngày 13/6, VKSND TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Ngọc Hiếu về tội giết người”. 3 người trong một gia đình ở Tiền Giang bị sát hại trong đêm Chân dung sát thủ máu lạnh Nguyễn Đăng Khoa (ảnh nhỏ) Rạng sáng 13.8, người dân ấp 4 xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành (Tiền Giang) hoảng hồn khi phát hiện chị Đinh Ngọc Ánh bò ra kêu cứu. Mọi người liền hô hoán chạy vào kiểm tra thì thấy chị Đinh Thị Ngọc Ngân (24 tuổi) và mẹ là bà Lê Thị Thanh Hoa (44 tuổi), cùng con gái là cháu N.Y. (5 tuổi) đã tử vong. Theo lời khai của nhân chứng Ngọc Ánh, hung thủ chính là anh rể tên Nguyễn Đăng Khoa (31 tuổi, quê Đồng Tháp). Sau khi gây án, Khoa bỏ trốn và đã 3 lần uống thuốc sâu tự tử nhưng không chết, đến ngày 14.8 thì bị trinh sát bắt giữ. Tại cơ quan công an, Khoa khai nhận, vì vợ mình là chị Ngân có ý định ly hôn nên đối tượng đã dùng dây dù siết cổ vợ, mẹ vợ và con riêng của vợ đến chết. Ngày 23/8, Công an tỉnh Tiền Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đăng Khoa để điều tra về hành vi Giết người. Thảm án 3 người chết, 4 người bị thương ở Thái Nguyên Hiện trường vụ án. Nhà bên phải là nơi Tiến sát hại chị Hằng, bên trái là bố con anh Hoạt. Một ngày cuối tháng 9 năm 2018, tại xã Lương Phú, huyện Phú Bình (Thái Nguyên) đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng làm 3 tử vong và 4 người khác bị thương. Đối tượng gây án là Nguyễn Xuân Tiến (56 tuổi), trú xã Lương Phú.Theo đó, tối 24/9, đối tượng Tiến đang ngủ thì bất ngờ tỉnh dậy, cầm dao sang nhà anh Bích (hàng xóm) gõ cửa. Anh Bích vừa mở cửa thì bị Tiến cầm dao đâm, nhưng may mắn tránh được. Chị Hằng (vợ anh Bích) thấy vậy liền chạy ra thì bị Tiến dùng dao đâm chết tại chỗ. Anh Nguyễn Văn Hoạt (sát nhà anh Bích) cùng con trai Nguyễn Văn Hinh (13 tuổi) chạy sang can ngăn cũng bị Tiến dùng dao đâm tử vong. Chưa dừng lại, sát thủ 56 tuổi còn tiếp tục cầm dao gây thương tích cho 4 nạn nhân khác cùng xóm. Công an huyện Phú Bình đã vào cuộc điều tra, bắt giữ Tiến ngay trong đêm. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Xuân Tiến thừa nhận hành vi phạm tội. Đối tượng cho rằng mình đã mất ngủ từ khoảng 1 tháng, cộng với một số mâu thuẫn nhỏ với anh Bích và chị Ngọt khiến Tiến cay cú và đã gây án. Ngày 28/9, Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Tiến để điều tra về tội “Giết người”.

