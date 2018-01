Đi xin cơm ăn, “yêu râu xanh” hiếp dâm con chủ nhà

(Dân Việt) Đi xin cơm ăn, Trung thấy bé gái con chủ nhà ở một mình nên đã thực hiện hành vi thú tính với cháu bé.

Đối tượng Lê Minh Trung (ảnh: C.A)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với đối tượng Lê Minh Trung (SN 1990, huyện Chợ Mới, An Giang) để điều tra, làm rõ về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Trước đó, vào chiều 20.12.2017, Trung chạy xe máy đến nhà của em Quyên (SN 2011, tên nạn nhân đã thay đổi) ở cùng địa phương để xin cơm ăn. Tại đây, Trung phát hiện bé Quyên ở nhà một mình nên nảy sinh ý định xâm hại. Đối tượng sau đó thực hiện hành vi thú tính đối với bé gái.

Cùng lúc này, chị ruột của bé Quyên (SN 2007) về đến nhà phát hiện sự việc nên Trung vội lấy xe máy tẩu thoát.

Sự việc sau đó được gia đình nạn nhân trình báo công an địa phương. Biết khó thoát khỏi sự truy bắt của cảnh sát nên Trung đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được công an làm rõ.