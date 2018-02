Diễn biến mới vụ cô gái chủ tiệm thuốc tây bị sát hại ở TP.HCM

(Dân Việt) Qua camera an ninh, công an xác định có 1 thanh niên nghi giúp sức cho nghi phạm Cường sát hại cô gái chủ tiệm thuốc tây gây xôn xao dư luận.

Ngày 17.2 (tức ngày mùng 2 Tết), liên quan đến vụ “Cô gái chủ tiệm thuốc tây bị sát hại dã man” như đã thông tin, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM cho biết, đang tiến hành truy tìm một nam thanh niên nghi giúp sức cho nghi phạm Nguyễn Mai Cường (SN 1996, ngụ tỉnh Phú Yên, trú phường 12, quận Gò Vấp) sát hại chị Nguyễn Thị Ngọc Phượng (SN 1995, ngụ quận 8) là chủ tiệm thuốc tây HK ở đường Bùi Quang Là, phường 12, quận Gò Vấp.

Nghi phạm Cường tại công an.

Theo công an, qua trích xuất hình ảnh camera xác định thêm 1 nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) nghi là người giúp sức cho nghi phạm Cường để sát hại chị Phượng. Hiện công an đang khẩn trường truy tìm nam thanh niên nói trên để phục vụ việc điều tra.

Như Dân Việt đã thông tin, khoảng 15h ngày 10.2, người phụ nữ đến mua thuốc nhưng không thấy ai bán, bên trong quầy vẫn bật đèn, quạt. Chờ khá lâu, chị này nhìn vào căn phòng bên cạnh (bị khóa ngoài), thấy nhiều vết máu nên báo cảnh sát. Khi cánh cửa bị phá, mọi người phát hiện chủ quầy thuốc đã tử vong. Thi thể nằm gần cửa ra vào, đỉnh đầu có vết thương lớn và mất rất nhiều máu. Trong người nạn nhân còn chiếc điện thoại iPhone.

Công an phong toả hiện trường.

Công an đã tiến hành mời và triệu tập nhiều người tới làm việc để phục vụ việc điều tra làm rõ cái chết của nữ chủ tiệm thuốc tây đồng thời truy bắt Cường là nghi phạm gây án.

Tối 12.2, khi anh ta thấy ảnh mình trên báo, biết không thể thoát tội nên ra công an đầu thú. Tại công an, Cường tỏ ra khá bình tĩnh và không sợ hãi. Nhà chức trách tiến hành di lý đối tượng về TP.HCM để phục vụ việc điều tra. Cường khai là do thù tức nên sát hại chị Phượng.