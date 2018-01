Điều tra vụ 9x dùng gạch đánh công an xã gây thương tích

Nhóm Linh đang đánh nhau thì công an xã vào can ngăn. Bất ngờ, Linh vác gạch đánh luôn công an xã.

Ngày 20.1, Công an huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang tạm giữ hình sự đối tượng Danh Chí Linh (SN 1995, quê tỉnh Bạc Liêu, tạm trú huyện Tân Thành) để điều tra, làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ. Cụ thể, trước đó, Linh cùng bạn bè tổ chức ăn nhậu tại phòng trọ thuộc địa bàn xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành. Sau khi đã "chén chú chén anh", Linh cùng nhóm bạn xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Cùng thời điểm, Công an xã Mỹ Xuân đang đi tuần tra, phát hiện sự việc đã yêu cầu nhóm Linh dừng tay, ngưng đánh nhau. Dù được công an xã can ngăn nhưng nhóm của Linh vẫn “lì lợm” không chịu dừng tay. Trái lại, Linh còn dùng gạch đánh vào mắt trái anh Nguyễn Đình H (công an viên của Công an xã Mỹ Xuân) gây thương tích. Hiện, vụ việc tiếp tục được xác minh, điều tra làm rõ.

Theo Nguyễn Nhâm (Người Đưa Tin)

