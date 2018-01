Điều tra vụ hàng trăm đối tượng chống trả lực lượng công an

Đề nghị loại bỏ bọn này ra khỏi xã hội để đất nước được bình yên. Thời gian vừa qua bọn tội phạm, băng nhóm này hoạt động rất mạnh trên khắp địa bàn tỉnh Quảng nam trong đó có Hội an nhưng chưa thấy cơ quan chức năng vào cuộc nên mới dẫn đến bọn này tưởng công an sợ chúng, xem thường pháp luật nên mới dám chống trả công an. Nên đề nghị phải xử kịch khung để tạo niềm tin trong nhân dân.