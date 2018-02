Đình chỉ điều tra vụ bé gái bị sờ ngực

Theo Công an huyện Đức Cơ (Gia Lai), tuy hành vi của Chinh đã có dấu hiệu của tội phạm nhưng tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội không đáng kể.

Đại tá Lê Đức Đạo (Trưởng Công an huyện Đức Cơ, Gia Lai) mới đây đã ký hai văn bản về việc đình chỉ điều tra vụ án hình sự.

Công an huyện: Không đủ yếu tố cấu thành tội

Theo các văn bản này, ngày 25.10.2017, Công an huyện Đức Cơ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 24 đối với vụ dâm ô đối với trẻ em xảy ra tại đội 17, xã biên giới Ia Dom vào ngày 14.10.2016, đồng thời tiến hành các hoạt động điều tra theo đúng trình tự, thẩm quyền quy định.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Công an huyện Đức Cơ cho rằng mặc dù các lời khai của bị hại, đối tượng, người làm chứng tự mâu thuẫn và có mâu thuẫn với nhau nhưng vẫn có đủ căn cứ để xác định Phan Văn Chinh đã có hành vi sờ ngực cháu T vào tối 14.10.2016, ngoài ra không có hành vi nào khác như vật, bóp cổ, sờ vào phần kín.

Theo Công an huyện Đức Cơ, hành vi của Chinh đã gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của nạn nhân. Tuy hành vi của Chinh đã có dấu hiệu của tội phạm nhưng tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội không đáng kể. Công an huyện Đức Cơ xác định hành vi của Chinh không đủ yếu tố cấu thành tội Dâm ô đối với trẻ em quy định tại Điều 146 Bộ luật Hình sự 2015 nên ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án.

Gia đình sẽ tiếp tục khiếu nại

Tối 14.10.2016, cháu T (14 tuổi) bị hàng xóm Phan Văn Chinh sàm sỡ. Cụ thể, ngay tại cổng nhà mình, Chinh đã ôm chặt, vật ngửa, bóp cổ và dùng tay sờ soạng khắp người dù cháu T kêu khóc thảm thiết.

Ngay khi biết chuyện, gia đình cháu T đã trình báo lên công an. Gần ba tháng sau, ngày 11.1.2017, Công an huyện Đức Cơ ra quyết định cho rằng hành vi của Chinh không cấu thành tội phạm nên không khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra quyết định xử lý hành chính đối với Chinh về hành vi có cử chỉ xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

Gia đình cháu T không đồng ý nên gửi đơn cầu cứu khắp nơi. Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam vào cuộc, xác định tố cáo của gia đình bé gái là sự thật. Hành vi của Chinh đã xâm phạm đến nhân phẩm và sự phát triển của cháu T, làm cháu bị hỗn loạn tinh thần, không dám tiếp xúc với mọi người và có các hành vi tiêu cực vì xấu hổ với bạn bè, ảnh hưởng đến gia đình và tạo dư luận không tốt tại địa phương... Từ đó, hội đề nghị các cơ quan tư pháp tỉnh Gia Lai xem xét, điều tra lại vụ việc và xử lý nghiêm.

Sau đó, ngày 11.9.2017, Công an tỉnh Gia Lai ra văn bản nhận định hành vi của Chinh có dấu hiệu phạm vào tội Dâm ô đối với trẻ em, đề nghị VKSND huyện Đức Cơ ra quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Công an huyện Đức Cơ; yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra.

Nhận được quyết định đình chỉ điều tra lần này, gia đình cháu T rất bức xúc và cho biết sẽ tiếp tục khiếu nại.

“Công an tỉnh Gia Lai nói Chinh có tội, bây giờ Công an huyện Đức Cơ lại bảo tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội không đáng kể, không đủ yếu tố cấu thành tội dâm ô đối với trẻ em khiến gia đình chẳng biết đâu mà lần. Ngay khi nhận được thông báo đình chỉ vụ án, con gái tôi đã khóc nức nở và nằng nặc đòi bỏ học. Tại sao người phạm tội lại không bị xử lý? Công lý ở đâu?”, mẹ của T nghẹn ngào nói.